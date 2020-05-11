台灣新增1死！「細胞激素風暴」關鍵原因曝光　急診醫：可怕在這裡

▲台灣11日新冠肺炎死亡再增1人。（示意圖／路透社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新冠肺炎再奪1命！境外移入的40多歲男子（案197）10日因多重器官衰竭病逝，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，死因原因之一是「細胞激素風暴」所致。對此，兒科急診醫師吳昌騰出面解釋何謂「細胞激素風暴」。

張上淳11日表示，案197於3月和妻子從美國返台，兩人相繼確診，同月19日發病、21日就醫、24日確診入住一班隔離病房，但4天後病情加重，在沒有慢性疾病的情況下，因「細胞激素風暴」出現敗血性休克、多重器官衰竭，急救無效病逝，但其妻子康復出院。

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吳昌騰醫師在臉書粉專「來講兒科急診的543」PO文表示，新冠病毒是全新的病毒，人體沒有可辨識、中和病毒感染能力的抗體，也無記憶性的细胞毒性T细胞去攻擊並殺死被病毒感染的細胞，「新冠病毒的可怕在此，你我都無法事先知道會不會遇到細胞激素風暴！」

▲吳昌騰醫師解釋「細胞激素風暴」，圖為新冠病毒。（圖／路透社）

吳昌騰醫師解釋，細胞激素風暴是新冠病毒使人體產生過度的免疫反應，「關鍵在於當病毒不斷持續複製時，被感染的細胞會持續產生腫瘤壞死因子（TNF）、IL-6、IL-1及其它數十種的促發炎激素及各種發炎因子，例如前列腺素及各種內源性的危險因子。這些因子會促成更多的發炎細胞聚集至被感染的肺部上皮細胞持續產生更多量的促發炎激素及發炎因子，大量分泌的促炎因子會導致正反饋循環突破某個閾值而放大，最終形成細胞激素風暴。」

吳昌騰醫師舉例，體內的情況會像電影情節一樣，本該是「反恐菁英部隊」的免疫系統搖身一變成「恐怖分子」，無差別地攻擊體內的一切細胞，進而引發全身炎症，「若此時沒有及時救治，患者會因多器官衰竭因此而喪命。」

▼吳昌騰醫師全文如下。（圖／翻攝來講兒科急診的543-吳昌騰醫師臉書）

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