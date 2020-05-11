罷韓民調不樂觀！危機之際到高雄…江啟臣：韓國瑜政績可供檢驗



▲國民黨主席江啟臣 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

國民黨主席江啟臣與台南議員謝龍介11日到高雄錄製節目「謝謝琳來了」， 一同來介紹高雄美食，不過近日罷韓民調上數字相當不樂觀，江啟臣表示，韓國瑜除防疫之外，這一年多以來高雄市路平、燈亮、水溝通，以及基礎建設和觀光，還有其他新創行業努力，都有看到成績，可供民眾來檢驗。

▲高雄市長韓國瑜近日以防疫第一、市政優先作為口號 。（圖／記者洪正達攝）

被問到對於近日陸續發布的多份罷韓民調，均顯示過半數高雄人會投下罷免票，國民黨黨主席江啟臣回應：「作為政黨時時刻刻都會面臨檢驗，不光是地方執政縣市檢驗，民意代表等等，都很平常心面對變化，我們當下就是把本分做好，檢驗是隨時，相信韓市長會盡他努力把市政工作做好，除防疫之外，紓困振興高市府也會做好，這一年多以來高雄市路平、燈亮、水溝通，以及基礎建設和觀光，還有其他新創行業努力，都有看到成績，也是供民眾來檢驗，不論如何從政者就是隨時讓人檢驗。」

江啟臣提到：「選舉跟罷免是民眾權利，我們尊重，作為政黨對於從政同事，包含執政縣市黨籍首長全力支持他們做好市政，現在對於高雄來說，疫情趨緩後大家更需要於紓困工作上，攜手合作團結，把經濟繁榮找回，讓市民生活回歸正常作息。」

至於黨中央成立反罷韓因應小組，由黨主席江啟臣親自指揮，黨秘書長李乾龍11日也將親自南下與韓國瑜面對面商討對策，江啟臣表示今天尚無跟韓國瑜碰面，但之前有見過面，透過連絡了解各地防疫紓困需求，「高雄觀光及運輸等中小企業，因這波疫情受到影響，紓困在各地也聽到民眾感到困擾，第一線人員也困擾，希望紓困之亂趕快結束，希望防疫與紓困同時，未來這段時間大家有機會可到高雄消費觀光。」

時間對我們來說完全沒用！

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