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民眾非常不爽…韓國瑜批中央紓困混亂！高雄提「紓困專車」要補不足

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▲▼韓國瑜紓困+住警記者會 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

因應新冠肺炎疫情衝擊高雄許多產業，高雄市政府配合中央受理「擴大急難紓困實施方案」。高雄市長韓國瑜11日召開「防疫暨紓困振興記者會」，鑑於目前區公所業務量龐大，因此提「紓困專車」服務，加派人力到市場及人潮聚集處進行說明諮詢；對於紓困引發不少亂象，韓國瑜說經驗總結，民眾的情緒非常不安、非常不爽，政府是希望幫助困難的民眾，卻造成情緒反彈，這實在是值得檢討。

談到目前高雄市紓困方案執行現況，社會局黃淵源局長表示，截至8日為止，已收件8977件，目前發放258件，金額達471萬，各區公所也仍在陸續送件當中，若區公所發現民眾申請資格有異常，將送由社會局協助認定。社會局今日也將加派50位同仁前往業務量龐大的區公所支援，希望協助需要幫忙的市民朋友儘早申請到急難紓困。另外，高市府也推出網頁試算公式，民眾只要上網試算，就能快速了解是否符合申請資格。

▲▼韓國瑜紓困+住警記者會 。（圖／記者洪正達攝）

▲民政局長曹桓榮。（圖／記者洪正達攝）

民政局長曹桓榮表示，由於中央第一時間發佈的申請方式不明確，造成大批民眾湧入區公所申請，卻發生資料不齊全的狀況，高雄市政府於7日開始進行申請窗口分流，讓民眾申辦流程順暢許多，但中央建檔速度太慢，讓基層同仁在處理時相當疲憊。曹桓榮呼籲中央，應盡快將規範說明清楚、並協助簡化系統，減少民眾申請不便。

▲▼韓國瑜紓困+住警記者會 。（圖／記者洪正達攝）

▲經發局長伏和中 。（圖／記者洪正達攝）

另外，鑑於目前區公所業務量龐大，經發局推出「紓困專車」，派人力到市場到人潮聚集的地方去做說明、諮詢，讓大家了解申請資格條件，8日是紓困專車進行第一次試辦，現場協助諮詢近百位民眾，未來十天也將會陸續到各市場進行說明，經發局長伏和中補充，主要是請區公所志工來做協助，現場不收件。

▲▼韓國瑜紓困+住警記者會 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜認為此次紓困凌亂，造成民眾情緒反彈 。（圖／記者洪正達攝）

而媒體詢問韓國瑜，認為此次中央紓困方案感覺是否真的幫助到需要的民眾？韓國瑜則說：「這幾天我們經驗總結，民眾的情緒非常不安，非常不爽、不愉快，覺得政府怎麼會這樣做，另外，約有三分之二民眾可能還未必符合資格，政府是希望幫助困難的民眾，卻造成情緒反彈，這實在是值得檢討，所以總結這幾天之後，我們趕快修正，連紓困解釋專車都發車，說明是多麼的困窘、無奈，按照這道理不應該是這樣，應該讓民眾了然於胸。」

韓國瑜提到若是中央能先規畫說明會的話，一切也不必這麼凌亂，有民眾會覺得是不是被刁難大小眼，為什麼申請起來困難重重；另外，韓國瑜提到，此次還有個弊端，就是「中央還沒發公文，媒體就先曝光，讓基層公務員無所適從，大量的民眾湧入區公所，我覺得中央本身有大數據，可以直接做排富，這樣基層的工作壓力也能減輕，所以我覺得這一次這個行政院紓方案困顯得非常的混亂。我們希望這禮拜開始重新調整腳步，最少要高雄市府要做得很明確。」

時間對我們來說完全沒用！

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