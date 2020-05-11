韓國瑜若被罷免成功　王定宇爆吳敦義、王金平補選機率高





▲王金平、吳敦義。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案6月6日舉行投票。民進黨立委王定宇11日在政論節目《94要客訴》指出，若韓國瑜被罷免下台，前黨主席吳敦義、前立法院長王金平可能會成為國民黨推派的補選人選。

對於外傳國民黨主席江啟臣、高雄市副市長李四川、葉匡時可能加入戰局？王定宇認為，江啟臣若戶籍遷到高雄，以後都不用選台中市長了，而李四川、葉匡時若戶籍本來就在高雄，就沒這問題，「可是平常不在，你現在給我遷來，啊你是當作老闆快要掛掉了喔？」

王定宇指出，最近被提說要救韓國瑜有2人，這2人都跟高雄有關係，一個是做過高雄市長的吳敦義，一個是高雄在地人的王金平，兩人本身就與高雄有地緣關係，要不要盡心盡力去救韓國瑜？「韓粉會看到啊！你都不關心，都在旁邊『拍抐涼』（不當一回事），高雄在地的韓粉是對中央黨部有一些微詞，都認為你們都保持好冷喔！」

王定宇提到，正因為對中央黨部的這種不滿，若派中央黨部的人來高雄，韓粉會不滿，此外，臨時去找外地人也不好，因此，無論是路竹出身的王金平，還是剛被趕下台的吳敦義，這2人都跟高雄有地緣關係，且人脈關係都還在，是國民黨不得以當中唯2的牌。