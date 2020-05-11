　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜若被罷免成功　王定宇爆吳敦義、王金平補選機率高

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼吳敦義,王金平出席台灣僑商聯合會2019春酒晚宴。（圖／記者李毓康攝）

▲王金平、吳敦義。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案6月6日舉行投票。民進黨立委王定宇11日在政論節目《94要客訴》指出，若韓國瑜被罷免下台，前黨主席吳敦義、前立法院長王金平可能會成為國民黨推派的補選人選。

對於外傳國民黨主席江啟臣、高雄市副市長李四川、葉匡時可能加入戰局？王定宇認為，江啟臣若戶籍遷到高雄，以後都不用選台中市長了，而李四川、葉匡時若戶籍本來就在高雄，就沒這問題，「可是平常不在，你現在給我遷來，啊你是當作老闆快要掛掉了喔？」

王定宇指出，最近被提說要救韓國瑜有2人，這2人都跟高雄有關係，一個是做過高雄市長的吳敦義，一個是高雄在地人的王金平，兩人本身就與高雄有地緣關係，要不要盡心盡力去救韓國瑜？「韓粉會看到啊！你都不關心，都在旁邊『拍抐涼』（不當一回事），高雄在地的韓粉是對中央黨部有一些微詞，都認為你們都保持好冷喔！」

王定宇提到，正因為對中央黨部的這種不滿，若派中央黨部的人來高雄，韓粉會不滿，此外，臨時去找外地人也不好，因此，無論是路竹出身的王金平，還是剛被趕下台的吳敦義，這2人都跟高雄有地緣關係，且人脈關係都還在，是國民黨不得以當中唯2的牌。

ET快訊
反光背心底下全空！工地妹曬「96公分上圍」　真實身分被挖出
高雄楠梓封路「驚見爆裂物」！防爆警緊急出動...拆開傻眼了
同心抗疫！王令麟暖贈3千萬自然美產品　呵護防疫英雄
吃炸雞別配薯條！專家曝「7食物組合」相剋傷身
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

沈富雄批美國不敢提案WHA　趙少康：斷交就對不起我們了

韓國瑜若被罷免成功　王定宇爆吳敦義、王金平補選機率高

外交部證實了！韓志正正式接任駐巴拉圭大使

立法院朝野黨團協商共識　29日邀蘇貞昌施政報告

快訊／罷韓投票日0606前5天鬆綁！韓國瑜：6月1日開放公部門室外場地

柯文哲補刀蘇貞昌　「中央審核」不見得更快

快訊／磐石艦染疫...韓國瑜拋「醫護全面篩檢」確定喊卡！原因曝光

林為洲反對楊翠接促轉會主委　賴品妤：蔣萬安也沒理由當立委

楊翠是228受難者家屬　林為洲：不適任促轉會主委

被議員影射建置iBike系統有回扣　盧秀燕動怒：嚴重抗議

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

汪東城認和藤井Lena「只是緋聞」　戀愛等緣分：努力跟上辰亦儒的腳步！

擁2億不動產、開名車也搶辦紓困金　老翁開賓士抵市公所：車向朋友借的

沈富雄批美國不敢提案WHA　趙少康：斷交就對不起我們了

韓國瑜若被罷免成功　王定宇爆吳敦義、王金平補選機率高

外交部證實了！韓志正正式接任駐巴拉圭大使

立法院朝野黨團協商共識　29日邀蘇貞昌施政報告

快訊／罷韓投票日0606前5天鬆綁！韓國瑜：6月1日開放公部門室外場地

柯文哲補刀蘇貞昌　「中央審核」不見得更快

快訊／磐石艦染疫...韓國瑜拋「醫護全面篩檢」確定喊卡！原因曝光

林為洲反對楊翠接促轉會主委　賴品妤：蔣萬安也沒理由當立委

楊翠是228受難者家屬　林為洲：不適任促轉會主委

被議員影射建置iBike系統有回扣　盧秀燕動怒：嚴重抗議

沈富雄批美國不敢提案WHA　趙少康：斷交就對不起我們了

職務便利斂財30億！前陜西省委書記趙正永當庭認罪　刷新中共貪污紀錄

蔬菜＝生化武器！這4星座「挑食到爆」只吃肉...牡羊偏愛重口味

熱褲女友偕「賓士小王」上摩鐵！綠光男友定位氣瘋了　撂人堵門捉姦

兒子帶狗回家...羅時豐「氣到躲房拒面對」！被愛犬一個動作融化

小CK台灣限定配色包款美翻天！侯佩岑也搶搭這波「薄荷綠」夏日風潮

深夜中暑猝死床邊！當天熱到42度　她死前曾「狂淋浴超過10次」

女子放一個箱子在馬路上…高雄楠梓「封路」驚見爆裂物！防爆警緊急出動

「終結連3季獲利」橙的Q1虧損198萬元、每股虧0.1元！業外損失原因曝光

衛福部送回急難紓困案件　新北市府：儘速審查9301件核撥

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

政治熱門新聞

若罷韓成功…這招恐讓高雄都是代理市長

即／韓國瑜拋醫護全面篩檢確定喊卡！

教授課堂提「中華民國」　遭校方逼道歉

金正恩最猛火藥庫曝！專家秒想到台灣

陳柏惟回鄉催票！高雄街頭挺罷韓

她防疫聲量排第1　趙少康：奇怪…

快訊／新北今發1萬紓困金　估420人可領

陳菊與他搭檔監院正副院長　卓榮泰接考試院副院長

柯文哲酸：還在研究戴口罩怎麼喝酒

快訊／韓國瑜：6月1日開放公部門室外場地

罷韓是社會對立？　前高市府高員嗆爆

+0頻出花招　謝龍介開酸：指揮中心鬆了

民眾非常不爽…韓國瑜批中央紓困混亂！

黃捷妹妹現身！網驚呼：是肌肉型的

更多熱門

相關新聞

押韓國瑜選上市長　他下注40萬判3月徒刑

押韓國瑜選上市長　他下注40萬判3月徒刑

高雄有民眾力挺韓國瑜，甚至下注當組頭結果慘遭判刑！這名黃姓男子2018年九合一大選時，涉下注35萬押韓國瑜會當選高雄市長，甚至見韓氣勢旺還加碼5萬，最後更當起組頭招募賭客，結果在投票前就被警方逮捕，橋頭地院依圖利聚眾罪，判黃3月徒刑得易科罰金，緩刑2年，並沒收黃已收到的7萬5千元賭金，全案定讞。

即／韓國瑜拋醫護全面篩檢確定喊卡！

即／韓國瑜拋醫護全面篩檢確定喊卡！

高雄舞廳酒店何時復業？韓國瑜：等中央指示

高雄舞廳酒店何時復業？韓國瑜：等中央指示

罷韓1823間投開票所全公開　有民宅、車庫、教堂

罷韓1823間投開票所全公開　有民宅、車庫、教堂

罷韓民調不樂觀！江啟臣：政績可供檢驗

罷韓民調不樂觀！江啟臣：政績可供檢驗

關鍵字：

韓國瑜王定宇吳敦義王金平

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

世衛稱WHA決議驅逐台灣代表　實情曝光

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

看衰滴妹手搖飲！鄉民賭上薪水：撐不過5年

男友在門外…台中妹遭神棍性侵：拿出來了

加拿大向中國買口罩800萬片報廢　趕找台灣下1000萬片單

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

驚悚畫面曝！粉褲妹躺路中遭輾拖行「Y字形蜷曲成L」

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光「專業背景超狂！」

更多

最夯影音

更多
建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？
郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面