等了30年！屏東竹社部落基地台8月啟用　居民：通話當天會熱鬧慶祝

▲屏東縣車城鄉保力村竹社部落盼了30年的行動電話基地台已在興建中 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

彰化縣和美鎮柑井里有里民要求電信公司拆除基地台，造成里內大斷訊，引發熱議；但屏東縣車城鄉保力村竹社部落先前因通訊不便，導致生活不便，帶來辛苦，「有話難言」，經莊瑞雄等立委民代及鄉長張春桂等努力，中華電信等3大國內電信業者終於點頭，在該地興建基台，預計8月啟用，讓居民相當期待，計畫在通話當天要大肆熱鬧慶祝一番。

▲竹社部落位在。（取自Google地圖）

車城鄉竹社部落位在保力村的山區，以屏156線連接外地，距離其他主要村落超過5公里，且經過三軍聯訓基地，由於地處偏遠，對外連絡不便，目前僅剩約10戶近百人居住，因此國內電信開放迄今，雖通過各種管道，爭取設置行動電話基地台，都無法如願，僅能以市內電話與外界通訊，居民都自侃住在「世外桃源」。

▲▼保力村竹社部落基地台。

保力村長張世昌說，以往當地只要遇到颱風豪雨天災，土石流就會阻斷道路及市內電話通訊，曾有是豪雨釀成道路中斷，一名婦人深夜盲腸炎束手無策，只能由居民爬出部落徒步求助，緊急打通小路送醫才救回一命。

為居民爭取多年的車城鄉長張春桂說，「全部落居民都舉雙手贊成基地台，在台灣其他地區應該很少見吧！」透過立委莊瑞雄、蘇震清、NCC及各級政府單位多年協助，中華電信等國內3大電信商終於同意斥資800萬在該部落設置基地台，目前正在趕工，預計在中秋節前完成通訊，送給部落居民最佳的禮物。

協助多時的立委莊瑞雄服務處主任李建華說，要電信商在住戶那麼少的地區興建基地台，其間的協調及斡旋辛苦過程，非外人所能像，而身處21世紀，「從部落打一通行動電話竟要等30年」，居民所受的苦，外界也很難想像。

►宜蘭力麗威斯汀度假酒店