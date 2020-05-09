基地台被抗議「地主要拆」！里長還原背後真相　600戶里民零訊號哭了

▲和美鎮柑井里民抗議基地台，電信業者被迫關閉訊號。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社

彰化縣和美鎮柑井里一處電信基地台關閉訊號，里長陳明桓說，導致近半個里收訊不良，屋內訊號很差，講電話要到室外，由於造成里民困擾，12日將開會邀業者說明。

根據和美鎮柑井里里民大會通知單內容，柑井里頂庄一處廠房原本設有電信公司基地台，新地主拆除舊廠房欲重建，遭里民發現有基地台，部分里民未告知里長陳明桓，就直接向新地主抗議，新地主聯絡電信公司要求拆除，經商討後決定先關閉訊號。

柑井里長陳明桓今天晚間接受中央社記者電話訪問表示，這處基地台有中華電信、台灣大哥大、遠傳電信發射的訊號，目前基地台未拆除，原本電信業者農曆春節前就要關閉訊號，經要求延後，前幾天才關訊號，現在屋內收訊很差，甚至斷訊，要走到室外，訊號才會變好。

根據和美鎮公所網站介紹，整個柑井里約有1200戶。陳明桓說，柑井里分為頂庄、下庄，遭關閉訊號基地台位在頂庄，頂庄較受影響，下庄正常，整個柑井里大概不到半個里有問題。

記者晚間實際撥手機給陳明桓，由於他外出到下庄附近，所以通話品質穩定。

陳明桓說，已聯絡鎮公所、電信業者12日晚間在柑井里武當宮召開討論會議，希望將心聲反映給電信業者、鎮公所、抗議者，由電信業者向有疑慮里民詳細解說後，依多數人決議基地台存廢，選項包含撤出，或另找新地點設基地台，每月收租當社區發展基金。