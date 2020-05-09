實場實測真的糟！三大電信因應居民抗議　「同步關掉基地台」和美手機剩1格

▲彰化和美鎮柑竹里電信網路全斷訊。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮柑井里民不滿住家附近被裝設基地台，向地主抗議後，地主聯繫「中華、台哥大和遠傳」電信業者拆除關掉訊號，換來的是整個里民住戶全都沒辦法用手機連絡，里民也拿出手機實測，真的沒訊號，也連不上網路，希望「鎮內主事的「大人們」趕快處理，要不然日子真的會很難過。

柑竹里內有和美鎮第一及第二納骨塔、和群國中及幼兒園等，里民大約有4千多人，附近還有工廠林立，接下來還有國中會考，真的沒有手機通訊，恐怕生活會陷入恐慌。

▲彰化和美鎮柑竹里基地台沒訊號。（圖／記者唐詠絮攝）

《ETtoday新聞雲》記者詢問多位里民，大都回應，還好家裡面有申裝寬頻+wifi，可以用網路、可以用Line通訊，但是只要出到室外，拿出手機一測，有也只是很微弱的1格，「仙卡嘛卡袂通」，沒法度連絡，一定要走出柑竹里才有辦法滿格，真的很悲哀啦。

里長陳明桓也說，這基地台是否設立的紛爭，大約從農曆年左右，就出現里民有抗議的聲音，新地主也因此聯繫聯繫「中華、台哥大和遠傳」3家電信業者拆除，沒想到業者順應民意，6日關掉訊號至今已經有4天，里民也哀哀叫。議員賴清美也說，這是真的，只要經過電話就不通，都快變原始人，里民也將於12日召開里民大會協調。

▲柑竹里長希望將基地台設在納骨塔旁的空地。（圖／記者唐詠絮攝）

陳明桓也說，12日將協調電信業者將基地台從現址移到50公尺外的納骨塔空地，如此一來每月收取的租金做為柑井里社區發展基金。可利用在如：急難救助、獎助學金、老人平日供餐等，有多位里民對此說法感到一致讚同。

陳明桓也強調下星期二晚上，會先請鎮長、議員、里長及里民代表致詞後，讓電信業者說明里民對於基地台的安全疑慮詳細說明。投票完成之後，會依多數人之決議決定基地台的存廢，因此，也要里民支持使用手機或反對使用手機，務必前來參加投票，自己的權益自己顧。

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