網肉搜2年前慶祝拆除基地台貼文　彰化柑井里長反擊：竹篙湊菜刀

▲和美柑井里因為這座基地台斷訊惹議。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

和美鎮柑井里基地台斷訊，登上各大媒體版面，今天再因為里長臉書有網友肉搜出2年前「協調拆除基地台圖片」，再度引發波瀾，陳明桓說「真的是竹篙湊菜刀黑白講」，他說當年主導的不是他，拆除基地台的那天他剛好在土地公廟旁剪樹枝，一切就是那麼剛好遇見，更何況網路無遠弗屆，他也懶得去澄清了。

陳明桓2018年9月7日在個人臉書貼文，指柑井里東光路220巷旁福德正神廟附近住戶設置基地台，經過多次的協調，總算成功拆除了，里民終於可以免於輻射的恐懼。

▲2年前陳明桓貼文慶基地台拆除。（圖／翻攝自陳明桓臉書）

儘管時間、背景不盡相同，不過東光路220巷和本次事件的中心武當宮僅相距300公尺，同時網友質疑里長從過去就認定基地台會造成輻射傷害，紛紛截圖洗版調侃，「支持業者硬起來不裝基地台，還給居民健康的身體」、「支持基地台全面撤出和美，電池波干擾到我家山豬都不敢出門」、「不向資本主義的糖衣低頭」、「通通拆掉，每天用飛鴿傳書就好！」。

對於網友的酸言，陳明桓盡是搖頭，也說2件事不能混為一談，2年前拆基地台他身為里長前去關切，這一次是已經斷訊了他也知道，尤其這幾天因為網路電訊更是飽受里民的指責，無奈更是冤枉，連要打電話聯繫收訊也很差。

▲網路也斷訊。（圖／ETtoday資料照）

一直到《ETtoday新聞雲》記者要發文前，里長也不知道到底是誰去跟新地主抗議，新地主也不是本地人，營造廠商對此事也不願多談，陳明桓說，多說無益，12日晚間召開里民大會，一切都會真相大白，更期盼能趕快恢復里民正常生活。

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