里民逼走基地台慘斷訊...上千戶求救　里長崩潰：到底是誰抗議的？

▲彰化和美鎮柑竹里電信網路全斷訊。（圖／記者唐詠絮攝）



中央社記者吳哲豪彰化9日電

彰化和美鎮柑井里一處電信基地台斷訊，里長陳明桓說，里民收不到訊號抱怨連連，手機上網頻卡住，約有1000多戶受影響，有人告知才知有里民抗議設基地台。

明天就是母親節，卻有民眾面臨無法用手機向母親溫馨傳情窘境，彰化和美鎮柑井里頂庄一處廠房原本設有電信公司基地台，新地主拆除廠房後，遭里民發現有基地台，部分里民未告知里長陳明桓，以影響健康為由，直接向新地主抗議，新地主聯絡電信公司要求拆除，但業者找不到地方遷移，目前先斷訊。

陳明桓接受《中央社》記者訪問時語帶無奈地說，身為里長要處理里民大小事，但有關基地台爭議引發網友的批評，讓他有點吃不消，而柑井里約1200戶，受影響的里民約1000戶左右。陳明桓說，基地台的訊號關閉後，柑井里有一半區域收不到訊號，許多收不到訊號的里民都來跟他抱怨，而鄰近幾個里受影響的民眾，也透過里長跟他說真的很不方便。

▲彰化和美鎮柑竹里電信網路全斷訊。（圖／記者唐詠絮攝）



陳明桓指出，先前他也不知道柑井里有基地台，後來新地主買下有基地台的廠房後，基地台所屬的中華電信等多間電信業者工作人員來找他和鎮長協調，他才知道「有里民抗議基地台」，事實上，他也不清楚抗議的里民是誰，以及為何民眾抗議設基地台，電信業者會選擇直接斷訊。

記者實地走訪柑井里，發現越靠近基地台的區域，訊號越差，無法上網，但還能撥打電話，不至於完全收不到訊號；一名陳姓里民則說，老人家沒有上網需求還好，但家裡的小朋友常用手機玩遊戲聊天，影響比較大；另一名住在柑井里的陳老先生說，先前不知道有基地台，但他擔心基地台會影響健康，如果可以的話，不要有基地台比較好。

陳明桓則說，為解決基地台問題，已聯絡鎮公所、電信業者12日晚間舉行里民大會，要讓里民投票決定基地台的存廢，也希望將心聲反映給電信業者、鎮公所、抗議者，由電信業者向有疑慮里民詳細解說後，依多數人決議基地台存廢。

▲彰化和美鎮柑竹里電信網路全斷訊。（圖／記者唐詠絮攝）

陳明桓表示，里民大會將有2個選項給里民討論，一是所有基地台撤出柑井里，到時手機將無法撥接、無法上網，所有與外界通訊只剩下家用市內電話及自家WiFi；二是另規劃在新地點建立新基地台，每月收取的租金做為柑井里社區發展基金，到時讓里民們來投票決定。

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