　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

里民逼走基地台慘斷訊...上千戶求救　里長崩潰：到底是誰抗議的？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲彰化和美鎮柑竹里電信網路全斷訊。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化和美鎮柑竹里電信網路全斷訊。（圖／記者唐詠絮攝）

中央社記者吳哲豪彰化9日電

彰化和美鎮柑井里一處電信基地台斷訊，里長陳明桓說，里民收不到訊號抱怨連連，手機上網頻卡住，約有1000多戶受影響，有人告知才知有里民抗議設基地台。

明天就是母親節，卻有民眾面臨無法用手機向母親溫馨傳情窘境，彰化和美鎮柑井里頂庄一處廠房原本設有電信公司基地台，新地主拆除廠房後，遭里民發現有基地台，部分里民未告知里長陳明桓，以影響健康為由，直接向新地主抗議，新地主聯絡電信公司要求拆除，但業者找不到地方遷移，目前先斷訊。

陳明桓接受《中央社》記者訪問時語帶無奈地說，身為里長要處理里民大小事，但有關基地台爭議引發網友的批評，讓他有點吃不消，而柑井里約1200戶，受影響的里民約1000戶左右。陳明桓說，基地台的訊號關閉後，柑井里有一半區域收不到訊號，許多收不到訊號的里民都來跟他抱怨，而鄰近幾個里受影響的民眾，也透過里長跟他說真的很不方便。

▲彰化和美鎮柑竹里電信網路全斷訊。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化和美鎮柑竹里電信網路全斷訊。（圖／記者唐詠絮攝）

陳明桓指出，先前他也不知道柑井里有基地台，後來新地主買下有基地台的廠房後，基地台所屬的中華電信等多間電信業者工作人員來找他和鎮長協調，他才知道「有里民抗議基地台」，事實上，他也不清楚抗議的里民是誰，以及為何民眾抗議設基地台，電信業者會選擇直接斷訊。

記者實地走訪柑井里，發現越靠近基地台的區域，訊號越差，無法上網，但還能撥打電話，不至於完全收不到訊號；一名陳姓里民則說，老人家沒有上網需求還好，但家裡的小朋友常用手機玩遊戲聊天，影響比較大；另一名住在柑井里的陳老先生說，先前不知道有基地台，但他擔心基地台會影響健康，如果可以的話，不要有基地台比較好。

陳明桓則說，為解決基地台問題，已聯絡鎮公所、電信業者12日晚間舉行里民大會，要讓里民投票決定基地台的存廢，也希望將心聲反映給電信業者、鎮公所、抗議者，由電信業者向有疑慮里民詳細解說後，依多數人決議基地台存廢。

▲彰化和美鎮柑竹里電信網路全斷訊。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化和美鎮柑竹里電信網路全斷訊。（圖／記者唐詠絮攝）

陳明桓表示，里民大會將有2個選項給里民討論，一是所有基地台撤出柑井里，到時手機將無法撥接、無法上網，所有與外界通訊只剩下家用市內電話及自家WiFi；二是另規劃在新地點建立新基地台，每月收取的租金做為柑井里社區發展基金，到時讓里民們來投票決定。

►「濕敷神水」超狂價350元有找！快囤貨灌飽肌膚

ET快訊
嫩妹宵夜愛吃炸雞...罹乳癌離世　營養師曝「4地獄食物」
IKEA白肌妹不雅片瘋傳！沙發留「謎樣印記」 　旁邊小孩看傻
快訊／起訴7台商挨轟「搞綠色恐怖」！台北地檢署反擊了
快訊／21歲軍人開Lexus碰撞重機男女！後座女乘客傷重身亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

水電工「月薪3萬」請領補助！宜蘭公務員一查驚見「2億身家」

里民逼走基地台慘斷訊...上千戶求救　里長崩潰：到底是誰抗議的？

卑南鄉不一樣的母親節！子女透過廣播對媽媽大聲說出心裡話

推銷台南鹿茸品質優良掛保證　黃偉哲：歡迎民眾多加選購

馬路當自己家！公車司機連闖4紅燈　Uber駕駛檢舉還被客服嗆

「整月掛零」跑各景點擺攤　師大街頭畫家上臉書討生活

公園兒童遊戲場阻絕防疫破口　新北志工隊加強巡檢宣導

助街友再創職涯新人生　新北勞工局職訓就服媒合百分百

母親真偉大獻康乃馨表愛意　新北農業局盼民眾支持花卉產業

快訊／賓士伯申請紓困被退回！　BMW男「一個原因」順利通過

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

機車突竄龜殼花！她嚇歪路邊爆哭 阿伯路過神補槍：被咬到會死喔～

想當媽挨「針管海」忍35周瘀血肚　流產2次！求孕方法全試3年才得子

吃早餐嚕～吐司秒變陣頭淨香爐　他踩七星步：「三明治王爺」請

6個撇步讓簡單馬尾有氣質不呆板　鯊魚夾一咬！瞬間髮量增加一倍

陳艾琳顧小孩「和老公.婆婆一起排班」！　關於羅志祥「多人運動」：講不出什麼好話

水電工「月薪3萬」請領補助！宜蘭公務員一查驚見「2億身家」

里民逼走基地台慘斷訊...上千戶求救　里長崩潰：到底是誰抗議的？

卑南鄉不一樣的母親節！子女透過廣播對媽媽大聲說出心裡話

推銷台南鹿茸品質優良掛保證　黃偉哲：歡迎民眾多加選購

馬路當自己家！公車司機連闖4紅燈　Uber駕駛檢舉還被客服嗆

「整月掛零」跑各景點擺攤　師大街頭畫家上臉書討生活

公園兒童遊戲場阻絕防疫破口　新北志工隊加強巡檢宣導

助街友再創職涯新人生　新北勞工局職訓就服媒合百分百

母親真偉大獻康乃馨表愛意　新北農業局盼民眾支持花卉產業

快訊／賓士伯申請紓困被退回！　BMW男「一個原因」順利通過

水電工「月薪3萬」請領補助！宜蘭公務員一查驚見「2億身家」

印度空軍米格-29戰機第5次墜毀！　飛行員跳傘逃生成功

在台灣就能吃道地章魚燒！50元銅板價　還能外送到家

梅雨鋒面「閃電對流」來襲！全台灌雨熱區出爐　下周家門口恐有颱風發展

BLACKPINK剛確定6月回歸…Jennie就摔傷腿！　「拄拐杖直播」嚇壞粉：看起來好嚴重

郭富城首曝女兒正面「圓滾大眼萌爆」！　直播1小時「狂噴200萬瀏覽量」

尿急開車門毀了一個家！高雄男臨停路邊…害女騎士遭輾斃

明明全身肌肉！175cm王嘉爾「真實體重公開」　網一看數字嚇到：可怕

「自嘲是自癒的過程」　鍾欣凌褪去角色光環最真實的美貌　

里民逼走基地台慘斷訊...上千戶求救　里長崩潰：到底是誰抗議的？

小鐘2秒Cover周杰倫《安靜》　網友聽完：唱的比杰倫好聽！

地方熱門新聞

要設基地台「不能在家附近」鎮民秒後悔　

基地台斷　里長崩潰：到底是誰抗議？

開BMW申請紓困　男順利通過

公車司機連闖4紅燈　路人檢舉被嗆

基地台被抗議　里長還原背後真相

騎士闖紅燈被逮　一查竟是死者

卑南鄉的母親節　子女用廣播對媽媽說心裡話

疫情衝擊收入銳減　街頭畫家臉書接案

推銷台南鹿茸品質優良掛保證

土豪辦紓困　一查名下房產上億

桃園水利會新建大樓　原擬他處與設

變換車道吃4罰單　他申訴被打臉

桃園敏盛醫院7/1起　30餘醫師恐暫失業

林右昌：公共場館都沒因疫情關閉

更多熱門

相關新聞

養前妻4子女再生4胎　8寶媽喊不累

養前妻4子女再生4胎　8寶媽喊不累

彰化有1名婦人小娟(化名)， 6年前與丈夫結婚陸續生下3男1女，不僅如此還養育丈夫與前妻生的4個小孩，8個小孩和樂融融一起生活，也不因生活拮据喊過一聲窮，也不曾為了要張羅一家生活就喊累，彰化縣議員張雪如非常感動的說，這是多麼偉大的母愛阿！

彰化和美被斷訊　現場實測曝光

彰化和美被斷訊　現場實測曝光

男大生上大夜　清晨騎重機返家被撞不治

男大生上大夜　清晨騎重機返家被撞不治

抗議基地台後悔了！網憶「台東新化」慘例

抗議基地台後悔了！網憶「台東新化」慘例

基地台被抗議　里長還原背後真相

基地台被抗議　里長還原背後真相

關鍵字：

彰化和美柑井里基地台斷訊

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／21歲軍人開車碰撞重機！後座女身亡

載母出遊死別！重機騎士撞車媽媽送命

愛吃炸雞！年輕妹罹乳癌離世…營養師曝婦科疾病「4地獄食物」

賴弘國PO離婚文　阿嬌閨蜜反擊了

封城都沒人！護理師下班等公車「遭變態逼給洩慾」

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

北市河川魚暴斃　民：空氣都惡臭

南韓軍人夜店狂歡　引爆境內案例激增

賴弘國澎湖打卡曝心境　阿嬌為小20歲鮮肉灑30萬

老翁不忍獨身在世自埋身亡

「果凍牌口罩來了」3色可選...藥局地點曝光！

悍將女球迷太兇！11秒晃動主持人嚇傻

阿嬌認了「和賴弘國很愛吵架」！

若罷韓成功…這招恐讓高雄都是代理市長

泰王揪20性戰士妃子歡愉室激戰　新寵竟是女兒閨蜜

更多

最夯影音

更多
棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜
六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面