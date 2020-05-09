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抗議基地台後悔了！網憶「當年台東新化村」慘例...嘆台灣2大奇景：很諷刺

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▲彰化和美▲基地台示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）（圖／翻攝自網路）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

彰化和美鎮柑井里民不滿住家附近裝設基地台，而當電信業者「順應民意」關掉訊號後，大家卻後悔了。事實上，類似情況早有先例，當年台東縣新化村連署要求基地台遷移，但生活的不便、暴增的電話費，讓他們不苦堪言，最後想把「眼中釘找回來」。

和美鎮柑井里民不滿住家附近裝設基地台，於是跨過里長陳明桓，直接向新地主抗議，原本是要求拆除，但與電信業者商討後，決定先關閉訊號。沒想到，基地台「休眠」後，近半個里收訊不良，甚至講電話還要移動到室外。

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▲▼彰化縣和美鎮柑井里。（圖／翻攝自Google MAP）

▲彰化縣和美鎮柑井里。（圖／翻攝自Google Map）

陳明桓指出，整個柑井里約有1200戶，分為頂庄、下庄，遭關閉訊號的基地台位在頂庄，受到較大影響，下庄則正常，「已聯絡鎮公所、電信業者12日晚間在柑井里武當宮召開討論會議。」

消息一出，讓許多人想起台東縣達仁鄉新化村的前例，10年多前當地村民公投，拆掉所有行動電話基地台；哪知解決「眼中釘」後，新化村的居民、派出所被迫用市話撥打行動電話，導致每個月電話費暴增，若想用手機通話，還得跑到村外2、3公里處才行。

電話,講電話,手機,聊天,傳簡訊（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲當年新化村拆掉基地台後，室內都收不到訊號。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

這時村民才領悟到，通訊需求早已遠大於恐懼及迷思，所以2013年期間，打算把拆遷的基地台找回來，而業者則不禁感嘆，民眾在享受通訊便利、暢通之際，卻牴觸基地台建設，更發起大大小小抗爭，讓他們相當兩難，況且世界衛生組織不只一次表示，沒有證據顯示電磁波對人體有害，但對未知事物的恐懼，早已變成信仰和價值觀。

對此，網友也議論不斷，「台灣兩大奇景：廢核但我要用電，拆基地台但我要有網路」、「怎跟核電廠有87%像」、「沒毛病，電信公司的售後服務很到位，順應民意」、「太好了，不會收到長輩圖了」、「要訊號又不給裝基地台，人心貪婪又靠北邊行走」、「每個人都希望基地台不要蓋在自家附近，卻希望網路滿格」。

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