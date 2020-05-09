踏進路易莎「10人桌堆滿書」不見人！一看扯炸…連衛生紙都set好　店員無奈

▲原PO到路易莎，結果看到一整桌似乎都被學生佔位超傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前曾報導《他到路易莎「平日下午滿位」大贏星巴克！網推1大優點：沒它會少一半人》，現在路易莎是台灣黑金霸主，被網友大推可以充電、價格便宜。不過就有網友在《Dcard》貼出一張照片，只見一張10人座的桌子明明就沒人坐，但卻被一堆保溫杯、書本佔位，讓原PO大嘆「路易莎都變國高中生的圖書館了」。

這位網友文中表示，他想去路易莎喝杯咖啡，「因為疫情原本就不多的座位變成梅花座，接近中午時候去看到以下景象……」只見他拍下一張10人座的桌子，因為疫情關係只能坐5個人，此時明明位子上一個人也沒有，原PO卻不能坐，因為桌上擺滿保溫杯、書本、筆袋等物品佔位，有些座椅上還放著包包。

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看到這一幕讓原PO直嘆「前陣子新北市圖書館都沒開，又適逢國高中期中考？」無奈表示「原來是k中啊！還以為是咖啡廳呢！還有衛生紙保溫瓶排好好，午休時間出去吃午餐嗎= =」，他也透露已經有跟店員反應了，但因為這座位在2樓，店員沒辦法隨時上樓查看，人也不在也無可奈何。

▲許多人認為，佔位出去吃飯相當沒公德心。（圖／翻攝自Dcard）

不過路易莎似乎也對這種情形深感困擾，就有網友貼出一間路易莎分店的做法，該分店在臉書貼文公告「本店近日來佔位非常嚴重，學生書包文具用品放著就外出用餐，請離開外出用餐時把私人物品帶走，只要發現佔位情形，一律幫你把物品集中至『物品包保管箱』（不負責保管）」，並貼出一張貼有「私人物品保管箱」的垃圾桶照片。

照片引發熱論，其他人也紛紛抨擊，「圖書館都不太能這樣了，何況是咖啡廳。自私的人還真的沒少過」、「在咖啡廳佔位子跑出去真的有夠沒品」、「我知道有些人太安靜反而唸不下去，可是這樣佔位置不對吧」、「有夠沒品，圖書館這樣佔位不是可以把東西清掉嗎」、「我之前遇到，都跟店員說有人遺失這些東西在位置上了，然後東西就給店員，接著坐下。」

還有網友發現，該桌放了一堆東西佔位，卻只有2杯路易莎的飲品，「我去咖啡廳我也會點個飲料和東西吃，然後在那邊讀書，我覺得有消費就還好，可是這張照片看起來就是沒消費，然後東西放著佔位而已」、「要去那邊讀書，就直接吃路易莎的東西就好了，還跑出去吃午餐真的很X」、「讀書沒問題，佔位置跟沒點餐就不對了。」