Lo-Fi House抄襲風波「國外原作火大回應了」！　網開IG帳號列舉爭議畫作

▲風格師爆抄襲。（圖／Lo-Fi House提供）

記者張嘉晏／綜合報導

在YouTube上擁有66萬訂閱數的空間設計團隊「Lo-Fi House」4月底爆出抄襲風波，雖然執行長和團隊屢次道歉滅火，但卻因為始終以「爭議」一詞迴避「抄襲說」，無法令眾人信服，風波持續延燒。對此，不少網友私訊告知國外原作畫家和設計師，對方也火大做出回應。

Lo-Fi House團隊時常會為客戶繪製圖畫，不過日前被網友發現，影片中指出的「即興創作片段」，根本只是照著手機裡Pinterest的圖片進行「二次仿作」，還藉此營利，令大批粉絲失望罵爆，紛紛退掉訂閱。

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Lo-Fi House事後多次發聲明道歉，並允諾會陸續取得原創作者的授權。然而，有網友開設一個「co-py house」IG帳號，紀錄Lo-Fi House所有有侵權疑慮的作品，並且Tag原作者，其中「Shatha Al Dafai」更是在自己的限時動態中回應「你不能因為在Pinterest上看到我的作品就拿來販售」、「『我只是在Pinterest上看到的』並不是抄襲藉口」。

▲ 國外原作者回應Lo-Fi House抄襲事件 。（圖／翻攝自Instagram／co.py.house）

「co-py house」自從6天前成立至今，已經找出了50多幅有疑慮的畫作，且持續新增中。而Lo-Fi House5日的聲明則指出，目前已經將有爭議的影片先行下架，並且聯絡原作取得後續授權事宜，團隊也將主動聯繫購買Lo-Fi Warehouse 畫作、 Lo-Zine 創刊號購買者進行退費，未來也將請專業的智慧財產權律師對全體員工進行相關訓練課程，使用合法授權之非原創作品時，也會明確標示出來告知觀眾。

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