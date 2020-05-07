避免猝死意外！　海南省規定學生「體育課、睡覺」不戴口罩

▲大陸復課後，學生戴口罩上學。（圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

近日傳出多名學生戴口罩運動後猝死，海南省7日發緊急通知，為了避免發生安全事故，要求學生們上體育課或是進行體育活動、睡覺的時候，不戴口罩，但需要保持１公尺以上的安全距離。

根據「環球網」，海南省教育廳5月7日發佈緊急通知，各地各校要高度重視師生安全工作，牢固「生命和健康第一」的理念，疫情期間，要嚴格落實《教育部應對新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室關於新冠肺炎期間暫停恢復大型體育活動和聚集活動的通知》要求，切實上好體育課和開展體育活動。

各地各校要結合疫情防控等實際情況，循序漸進有序地組織學生在體育棚、體育場館等室內或樹蔭下氣溫適宜的場所開展強度中等及以下的非群體性、非聚集性的體育課和課外體育活動，比如跳繩、跳遠、乒乓球、羽毛球、踢毽子等體育課和大課間體育活動，避免因暴曬和強度過大等因素使學生不適而出現安全事故，確保學生有效參加體育運動促進身心健康發展。

各地各校在安排學生上體育課和開展體育活動時，人員之間要保持1公尺以上的距離，不戴口罩。各學校安排室外體育課時間儘量避開中午高溫時間，體育課程可調至陰天或涼爽天進行。省教育廳同時指出，學生睡覺時間也不應戴口罩。

►戴口罩更要保養