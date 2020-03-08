他到路易莎「平日下午滿位」大贏星巴克！網推1大優點：沒它會少一半人

▲路易莎成為台灣黑金霸主。（圖／翻攝路易莎官方臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

成軍13年的「路易莎咖啡」（Louisa Coffee）日前以500家門市，超越稱霸多年的星巴克，正式成為台灣黑金霸主。一名網友在PTT的Gossiping板上問卦，「路易莎怎麼人比星巴克多？」說最近他發現路易莎的位子很難找，連平日下午都一位難求，反倒星巴克寬敞不少，「想問為何路易莎現在人比星巴克多？」

這位網友文中表示，「話說板上對於路易莎的飲料回饋算是負評居多，相較於價位高一點的星巴克，咖啡品質算是有一段差距」，但最近他發現，路易莎的位子很難找，連平日下午都滿座，「反倒星巴克現在變寬敞不少，想找位子坐哪就坐。」忍不住問路易莎現在為何顧客比星巴克還多。

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▲網友認為路易莎平價，店內又可充電，相當親民。（圖／翻攝路易莎官方臉書）

看到貼文後，就有網友大推路易莎的優點，「路易莎好找、店又多」、「便宜，氣氛舒適」、「舒服的餐廳」、「路易莎的輕食蠻多選擇的，有些不錯」、「食物不錯」、「星巴克好喝，但路易莎便宜，內用環境也不錯」、「吃的東西比較多」、「飲料比較便宜又多樣化。」

不過，其中最多人推的，就是可以充電和價格便宜，「插頭多啊」、「插座才是本體」、「沒有插座的路易莎，至少會少一半人」、「有座位有水有廁所有插頭」、「本來想大聲斥責的，但是實在是太便宜了」、「路易莎40塊能坐一整天」、「一般人根本喝不出差距，只想便宜啊」、「大家都沒錢啊！裝潮也要選便宜的」、「飲料喝完，白開水喝到飽。」

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