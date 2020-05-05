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基隆市強制學生穿制服考會考　青民協：欠缺法律授權籲撤回規定

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▲▼ 基隆市學生須穿制服考會考　青民協：欠缺法律授權籲撤回規定 。（圖／台灣青年民主協會提供）

▲基隆市學生須穿制服考會考，青民協呼籲，撤回規定。（圖／台灣青年民主協會提供）

記者崔至雲／台北報導

國中會考將於下週末舉行， 基隆市政府教育處日前函文全市國中指出，因應防疫需求，各校考生須穿校服應考，但該政策引發考生反彈。台灣青年民主協會今（5日）認為，此措施欠缺法源依據，侵害學生穿著選擇的自由，呼籲基隆市政府撤回規定。

台灣青年民主協會表示，考試應以自己穿著舒適為主，為何市政府還要強迫考生穿著統一服裝，且「心測中心」與「中央流行疫情指揮中心」皆無相關規定，基隆市政府此舉措恐欠缺法源依據，侵害學生穿著選擇的自由。

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基隆市國中應屆會考考生李姓學生表示，「學校的校服材質不透氣，穿起來其實不太舒服。雖然說穿著不一定會對考試成績產生直接影響，但難免還是會影響到考試的心情還有應考的舒適度，也不懂其他縣市都沒有這樣的規定，唯獨基隆的考生需要接受這樣不合理的規定。也想詢問如果當天考生堅持不穿制服，難道要不讓考生進入應試嗎，心測中心都沒有這樣的規定，也想不透與防疫有何關聯。」

基隆市兒少代表身兼行政院中央兒少代表團成員的林廷翰表示，「穿著制服若僅是為了方便考生服務隊服務，建議可採取其他措施，例如出示學生證等。再者，本次會考教育部已明訂僅有考生、經申請的陪考人員與試務人員可進入考區，統一發放便當上並不會造成過多的困難。」

▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲國中會考於16日、17日登場。（圖／記者林敬旻攝）

林廷翰也認為，此項決定影響考生權益重大，於決定過程中並未諮詢學生意見，顯有違兒童權利公約中保障兒少表意權，就影響兒少事務應給予其表示意見之機會，並將其意見納入考量之中。考試事關莘莘學子的未來，豈能如此草率？學生的意見與需求決不容忽視，希望教育處能再三深思，是否執行此不合理且危害考生權益之政策，期待教育處能落實學習主導權回歸學生的理念。

台灣青年民主協會副理事長何蔚慈則提到，有經歷過考試的國高中生，多半會選擇穿起來最舒適、最習慣的服裝應考，強制學生穿著統一服裝，恐將影響考生的權益。再者，心測中心與疫情中心僅就戴口罩、限制陪考有所規定，對於穿著校服並無統一規定，過去也不曾出現縣市政府要求考生穿校服應考的情形，基隆市政府此一政策決定欠缺法源依據，且穿著制服與防疫毫無關連性，也不可能有嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第 7 條的適用。若有辨別身分需求，查驗學生證就是對學生權益影響較小之手段，強制穿校服也將違反比例原則。

何蔚慈呼籲，教育部及心測中心應回應地方政府有無限制考生衣著之權限，基隆市此例一開，各縣市皆有可能跟進作為，使更多考生權益受到侵害，呼籲基隆市政府教育處應傾聽廣大考生們的聲音，盡速撤回此一規定，尊重考生選擇應考服裝之自由，也避免因政府政策決定，對於準備許久的考生產生不必要之影響。
 

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