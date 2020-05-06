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客人量體溫38度爆氣譙！店員下班吃宵夜「又遇到」...神轉折讓她心情複雜

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▲服務生,服務業,咖啡廳,咖啡店,沖咖啡,櫃台。（圖／翻攝自pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友在連鎖餐廳工作，為了配合政府防疫措施，都會替入店客人量體溫，日前有位父親被告知體溫38度後，立刻翻臉怒譙；沒想到，當天下班後，她與男友去吃宵夜時，竟碰上同一人，由於打扮、服裝不同，對方並沒有認出她，重點是態度180度大不同，而她內心的委屈伴隨著複雜情緒，也瞬間湧上心頭。

「脫下制服才覺得自己是一般人。」女網友在dcard緩緩說道，他們店採用額溫槍測量，若碰上體溫超過37.5度的客人，就會請對方在旁邊稍作休息，或是把瀏海掀開，直到測量3次都不過，才會請客人回家休息、或晚點再來。

請繼續往下閱讀...

不過，只有少數人願意配合，多數客人一聽到體溫沒過時，就會瞬間變臉，同時不客氣地質問「怎麼可能發燒了我自己不知道」、「你的機器一定有問題，一定是你們的問題」。

面對諸如此類的指責，他們也只能好聲解釋，尤其是最近天氣漸熱，更多類似情況發生。前幾天，一家人到店用餐，其中爸爸被量出體溫38度時，也和許多客人的反應一樣，激動謾罵「不要在那邊騙肖欸！」

▲▼麵羹,肉羹,小吃,勾芡。（圖／記者黃士原攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃士原攝）

聞言，她相當無奈，不禁心想「妻子小孩體溫都有通過唯獨他沒有，那就不是機器的問題，難不成是我的問題嗎？台灣的服務業教導我們的就是客人至上，但是不說真話那些客人都不會明白，自己的問題不可以推到其他人身上，很想反問這些客人，如果有發燒的客人在你旁邊吃飯，疫情當前你們接受得了嗎？」

神奇的是，當天下班後她和男友到一間店吃宵夜，因為他們這桌沒醬料了，所以她走到有醬料的桌詢問，而對方一聽立刻轉頭，微笑地說「不用了，妳拿去吧！」這一幕讓她內心產生不小衝擊，「就是那位爸爸！或許因為我放下頭髮、沒有穿制服，他並沒有認出我，在幾個小時前被他謾罵的我紅著眼眶，跟他說了謝謝，並拿醬料回到桌旁。」

原po忍不住直呼，「複雜的心情和一整天的委屈湧上心頭，原來在沒有穿制服的時候，我還是能夠被當一般人對待，雖然我到現在還是非常的難過，由衷希望客人能夠體諒店員的辛苦。」

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