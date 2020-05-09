中共中央邀黨外人士座談　習近平：推動六穩、落實六保

▲中共中央總書記習近平。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

中共中央昨（8日）在中南海召開黨外人士座談會，就新冠肺炎疫情防控工作聽取各民主黨派、工商聯和無黨派人士代表的意見和建議。習近平會中提出三點建議，希望黨外人士繼續與中國共產黨攜手前進，推動做好「六穩」工作及落實「六保」任務，以及協助營造良好輿論氛圍，密切關注社情民意。

《新華社》報導，習近平表示，面對突如其來的疫情，中共中央高度重視，採取一系列防控和救治舉措，用一個多月的時間初步遏制疫情蔓延，兩個月左右的時間將本土每日新增病例控制在個位數以內，三個月左右的時間取得了武漢保衛戰、湖北保衛戰的決定性成果，「對我們這樣一個擁有14億人口的大國來說，這樣的成績來之不易！」

▲大陸防疫方針由境內轉向境外輸入防控。（圖／路透社）

習近平強調，抗擊疫情的非常時刻，各民主黨派、工商聯和無黨派人士與中國共產黨站在一起，發揮人才優勢、智力優勢、聯繫廣泛優勢，並號召廣大成員踴躍捐款捐物，為做好疫情防控工作貢獻力量，「習近平代表中共中央向大家表示感謝。」

習近平指出，應對新冠肺炎疫情，暴露出重大疫情防控體制機制、公共衛生體系等方面存在的一些短板，境外疫情暴發增長態勢仍在持續，外防輸入壓力持續加大，國內疫情反彈的風險始終存在。

習近平提到，希望各黨派人士堅定不移走中國特色社會主義道路，站穩政治立場，堅定「四個自信」，繼續同中國共產黨攜手前進、共克時艱；為防疫情、促發展發揮積極作用，深入調查研究，加強前瞻性謀劃和規律性思考，提出真知灼見，推動做好「六穩」工作、落實「六保」任務；協助營造良好輿論氛圍，密切關注社情民意，及時開展解疑釋惑工作，講好中國抗疫故事，發出好聲音、傳播正能量。

▲台盟中央主席蘇輝。（圖／記者宋良義攝）

這場由中共中央召開的黨外人士座談會，由總書記習近平主持，政治局常委李克強、汪洋及王滬寧代表中共出席座談會。黨外人士則包括民革中央主席萬鄂湘、民盟中央主席丁仲禮、民建中央主席郝明金、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席陳竺、致公黨中央主席萬鋼、九三學社中央主席武維華、台盟中央主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍、無黨派人士代表孫其信等人出席。