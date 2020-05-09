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勿亂揉眼睛！　港大研究：「眼睛」是新冠病毒重要傳染途徑

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▲▼新冠肺炎,北京。（圖／達志影像／美聯社）

▲眼睛是新冠病毒感染的重要途徑。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情持續在各地蔓延，專家也呼籲民眾保持適當社交距離，避免遭到病毒傳染。不過根據香港大學醫學院最新研究顯示，新冠病毒相較於SARS更容易感染結膜和上呼吸道，因此「眼睛」也成為新冠肺炎傳染的重要途徑。

根據香港大學醫學院公共衛生學院副教授陳志偉與其研究團隊，比對了新冠病毒、SARS病毒、H5N1禽流感病毒，以及2009年H1N1新型流感病毒的感染情況，發現新冠病毒遠比SARS病毒更容易感染結膜和上呼吸道，與H1N1新型流感病毒相似。該篇研究在《刺胳針呼吸醫學》（The Lancet Respiratory Medicine）期刊上發表。

研究團隊解釋，這份研究證明了新冠病毒為何具有高度傳染性，而且「眼睛」可能是人類感染新冠病毒的重要途徑。先前團隊的研究也顯示，新冠病毒可以在光滑的表面，例如不銹鋼、玻璃和塑膠上存活數天，若人類觸摸受污染的物體表面後，再用手觸摸眼睛，就可能會因此感染。

先前香港大學微生物學系教授袁國勇的研究團隊，也曾比較過SARS與新冠病毒的肺部繁殖狀況，結果發現，肺部細胞遭到感染後48小時，SARS複製了約10倍到20倍的病毒，新冠病毒的複製量卻高達100倍，比SARS病毒的複製能力還高3.2倍。

►切勿重複使用口罩！　新冠病毒在「口罩外側」能活7天
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