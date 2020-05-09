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陳建仁預測：秋冬後可能出現第二波疫情！應讓台灣參加WHA

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▲陳建仁。（圖／翻攝總統府Flickr）

▲陳建仁。（圖／翻攝總統府Flickr）

記者蔣婕妤／台北報導

公衛專家、副總統陳建仁以視訊方式接受「法國24小時新聞台」（France 24）「1'Entretien」節目專訪，分享台灣防治新冠肺炎疫情經驗，同時強調沒有任何國家能夠單獨對抗疫情，應讓台灣參加世界衛生大會。陳建仁也預測，今年秋冬後可能出現第二波疫情。

陳建仁8日以視訊方式接受「法國24小時新聞台」（France 24）「1'Entretien」節目專訪，分享台灣防治武漢肺炎疫情經驗，及針對台灣參與世界衛生組織、是否會有第二波疫情等回應主播Marc Perelman的提問。

法媒提問，美國川普政府籲請包括歐洲在內的所有國家支持台灣以觀察員身分參與5月17日召開的世界衛生大會，並呼籲世衛幹事長邀請台灣出席，但許多觀察家都認為不可能。陳建仁表示，大家都知道台灣這次防疫做得非常出色，應該在世衛與其他國家分享我們的知識、經驗、技術及專業。世衛是全球公衛非常重要的平臺，台灣應該參與世衛活動，和所有其他國家分享我們的成功。

目前還沒收到WHA邀請，陳建仁強調，「我們知道今年秋冬時可能會再出現第二波疫情，所以，現在讓臺灣參與世界衛生大會及世衛活動真的是再適當不過了。」

面對世衛幹事長譚德塞指責台灣對他進行種族歧視攻擊。陳建仁說，台灣是一個充滿活力的民主國家，從來沒有涉入種族歧視攻擊。我們擔憂的是世衛對新冠病毒疫情反應遲緩，「我想，如果世衛儘早宣布PHEIC，全球都可以更早、更周全地遏制疫情。」

法媒追問，「您稍早提到第二波疫情，這真的要擔心嗎？當然，在歐洲、美國等地對此都有很多討論。真的有此可能嗎？有些人相信不會有第二波，您認為呢？」

陳建仁正面回應，「當然，我相信會有第二波。到目前為止，受病毒感染的人數不足以達到群體免疫的門檻，而研發疫苗又需要時間。根據學術研究論證，我相信今年秋冬後可能出現第二波疫情。我們必須持續監測病毒會否變成季節性傳染病，惟有成功研發及應用快篩、疫苗和抗病毒藥劑，才能遏止疫情擴展。」

另外，針對此危機是否會提高台灣和中國間的緊張情勢？或相反地，會改善兩岸關係？陳建仁回應強調，「沒有任何國家能夠單獨對抗疫情，我們必須互助合作」。台灣在SARS疫情期間曾因政治阻撓而孤軍奮戰，至今仍被排除在世衛之外。這次，我們必須彼此合作，互相幫助，「我向各位保證，台灣可以幫忙，而且正在幫忙各地有需要的國家。所以，我認為世界上所有國家都必須互助合作抗疫。」

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