防疫優先　桃園水利節大會停辦　受表揚者獎狀獎品「親送到家」

▲防疫優先，往年水利節大會表揚活動，今年不復見！（圖／資料照／桃園農田水利會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

受疫情影響，桃園農田水利會一年一度於六月召開的「水利節大會」，今年停辦。唯大會停辦，但工作楷模同仁及績優小組長等表揚，將委由專人將獎狀、獎品「親送到家」，肯定水利人長年的奉獻。該會人事室表示，停辦水利節慶祝大會，並非首次，17年前SARS發生時，亦停辦水利節活動。

▲往年水利節大會表揚活動，今年不復見！（圖／資料照／桃園農田水利會提供）

桃園農田水利會表示，今年該會榮獲全國農田水利聯合會表揚的工作楷模同仁有：黃朝統(專門委員)、黃榮晃(新屋工作站站長)、楊崇億(大溪工作站副工程師) 、陳盈妤(主計室副專員)、呂承進(管理組助理管理師)等5人。特殊貢獻獎

：原道安(管理組灌溉股股長)。

水利節慶祝大會是一年一度水利人的盛事，每年六月舉辦，會務委員、小組長和班長以及同仁、各界人士約600多人，應邀蒞會，由會長黃金春主持。今年因受疫情影響，為避免大型群聚活動，杜絕疫情蔓延而取消。由於，全國各農田水利會將於10月1日改制為公務機關，原今年的水利節大會將是民選水利會長、會務委員和小組長們最後一次召開的大會，未料，疫情波及而取消。

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