中央擴大急難紓困受理第3天　桃園累計8195人辦理還有5405名額

▲中央擴大急難紓困受理第3天，中壢區公所申請仍很熱絡。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央擴大急難紓困方案受理申請第3天，桃園市累計有8195人辦理。市府表示，該方案總名額13600人，現今至少還有 5405名額，這項每人1萬元的紓困金，市府秉持從速、從寬、從簡的原則，民眾到各區公所，只要攜帶身分證跟簽切結書就能申請。

市長鄭文燦表示，受疫情影響，許多基層民眾因此收入銳減，甚至失去工作、生活陷入困頓，行政院針對原有工作，並未加入社會保險且未領有其他政府機關紓困相關補助，因疫情請假或無法工作（含雖有工作但每月收入減少），致家庭生活困難者，提出急難紓困實施方案，後續也擴大申請資格並簡化申請文件，讓更多有需求的民眾受惠。

市府秉持紓困要及時、文件要簡化、標準要從寬的原則辦理急難紓困措施，後續也將以貼心的服務積極協助市民朋友申辦，讓急難紓困金猶如及時雨，照顧到社會安全網中最需要照顧的一群人。目前衛福部已經撥給市府1億3,600萬元經費，後續市府也將視申請狀況，再向中央申請補助。

另因這次急難紓困方案，致使各區公所業務量遽增，衛福部已規劃包括誤餐費、加班費等補助，市府也將針對各區公所社會課及支援的同仁規劃紓困工作津貼，讓同仁獲得更多的支持。桃園市社會局統計，第一天和第二天申請件數，分別是1142件和3448件，今天第3天有3,605件辦理。

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