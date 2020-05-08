花蓮警防疫真用心！購大西瓜分享部落孤老　宣導防疫及反詐騙

▲▼崙天派出所自掏腰包購買玉里出產之優質大西瓜，分享部落長者，利用機會宣導反詐騙及防疫措施。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮玉里分局崙天派出所長期深耕原鄉部落，日前所長余明和、警員江世川特地至轄內卓溪鄉古風村崙天及古風文化健康站關懷長者，自掏腰包購買玉里出產之優質大西瓜，讓長者們在炎炎夏日消暑解渴，也利用機會加強宣導反詐騙及新冠肺炎防疫措施，長者們都感受到派出所濃濃的愛心及關懷。

所長余明和表示，花蓮縣卓溪鄉為山地鄉，轄區居民多為布農族，民風淳樸，多以務農為主，部落許多長者，因子孫大多在外地工作，無法在家陪伴，有鑑於此，派出所奉獻一點小心意購買大西瓜，贈送給崙天及古風部落長者們消消暑，希望長者可以感受到派出所的愛心及關心。

部落長者們表示，崙天派出所維護轄區治安、交通，使之井然有序，相當認真；而在為民服務及關懷弱勢方面，更是苦民所苦，不落人後，讓部落村民相當敬佩。

分局長呂育騰表示，警察總是給人陽剛的印象，但警察也有愛心溫柔的一面。身在公門好修行。轄內許多行動不便或罹患疾病之弱勢家庭及獨居長者需要幫忙，分局同仁亦會利用勤餘時間或勤區訪查勤務主動前往拜訪及關懷，了解生活狀況，提供必要協助及轉介社福機構，以降低意外事故發生。