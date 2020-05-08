Daliart藝術廣場異想新樂園　向防疫英雄致敬

▲ DaliArt藝術廣場為感謝醫療、警消人員及相關防疫工作人員，推出免費入園優惠 。（圖／張聞雨提供）

生活中心／綜合報導

為了感謝堅守崗位，守護台灣民眾健康的醫療人員、警消人員及相關防疫工作人員，位於台中大里DaliArt藝術廣場內的異想新樂園，即日起至5月17日免費招待醫護及警消入場，醫護和警消的家屬購票也可享有全面5折優惠。希望可以為防疫英雄們創造溫馨家人時光。

台中軟體園區DaliArt藝術廣場，之前就一直是熱門的觀光景點，近兩年不斷有新的話題、演出、展覽，相當受到大家喜愛！今年春節期間，全新試營運佔地3000坪的台灣最大室內親子樂園「異想新樂園」，不僅有超大的空間、超完整的親子樂園規劃和全景式童話小鎮造景，也為父母提供舒適寬敞的陪伴空間。樂園內還設有新媒體藝術體驗館「宙影幻鏡—傳奇」，夢幻的沉浸式場景成為了時尚族群IG上拍照打卡的網紅景點，為家庭客提供不一樣的樂園體驗。

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因應防疫需求，「異想新樂園」早在1月底就全面升級消毒防疫措施。除了每一區的入口都嚴格執行體溫測量和手部消毒外，還進行流量管制，保證任何時候樂園內都有足夠寬敞的個人空間和安全距離，同時更每日對樂園設施進行數次全面消毒。努力為民眾提供安全、安心的體驗空間。

本次致敬防疫英雄，「異想新樂園」的免費招待，包含了各科醫師、藥師、護理師、檢驗師、志工、警察、消防員、義消、行政人員等，只要是就職於中西醫院、中西醫診所、中西藥局、診所、檢驗所、護理中心、警察局、消防局、義消總隊等機構，都符合招待範圍。詳情可以至DaliArt藝術廣場官網或粉絲團查詢。

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