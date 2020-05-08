　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Daliart藝術廣場異想新樂園　向防疫英雄致敬

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲ DaliArt藝術廣場為感謝醫療、警消人員及相關防疫工作人員，推出免費入園優惠 。（圖／張聞雨提供）

生活中心／綜合報導

為了感謝堅守崗位，守護台灣民眾健康的醫療人員、警消人員及相關防疫工作人員，位於台中大里DaliArt藝術廣場內的異想新樂園，即日起至5月17日免費招待醫護及警消入場，醫護和警消的家屬購票也可享有全面5折優惠。希望可以為防疫英雄們創造溫馨家人時光。

台中軟體園區DaliArt藝術廣場，之前就一直是熱門的觀光景點，近兩年不斷有新的話題、演出、展覽，相當受到大家喜愛！今年春節期間，全新試營運佔地3000坪的台灣最大室內親子樂園「異想新樂園」，不僅有超大的空間、超完整的親子樂園規劃和全景式童話小鎮造景，也為父母提供舒適寬敞的陪伴空間。樂園內還設有新媒體藝術體驗館「宙影幻鏡—傳奇」，夢幻的沉浸式場景成為了時尚族群IG上拍照打卡的網紅景點，為家庭客提供不一樣的樂園體驗。

請繼續往下閱讀...

因應防疫需求，「異想新樂園」早在1月底就全面升級消毒防疫措施。除了每一區的入口都嚴格執行體溫測量和手部消毒外，還進行流量管制，保證任何時候樂園內都有足夠寬敞的個人空間和安全距離，同時更每日對樂園設施進行數次全面消毒。努力為民眾提供安全、安心的體驗空間。

本次致敬防疫英雄，「異想新樂園」的免費招待，包含了各科醫師、藥師、護理師、檢驗師、志工、警察、消防員、義消、行政人員等，只要是就職於中西醫院、中西醫診所、中西藥局、診所、檢驗所、護理中心、警察局、消防局、義消總隊等機構，都符合招待範圍。詳情可以至DaliArt藝術廣場官網或粉絲團查詢。

官網鏈接：https://www.daliartplaza.com.tw/News/doctors
粉絲團：https://www.facebook.com/www.ideasoft3d.net/

ET快訊
快訊／萬華離奇死亡！　男陳屍自家樓梯間「已腐化」
快訊／北市一日驚傳2無名浮屍　相差34分鐘被發現
抗議基地台...3電信業「順應民意」　萬人今起「全斷訊」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

武漢醫護染疫重症率高　研究：與封城、隔離檢疫措施失當相關

抗議基地台...3電信業「順應民意」　彰化和美萬人秒回無網世界

Daliart藝術廣場異想新樂園　向防疫英雄致敬

紓困被罵翻「陳時中道歉」　宅神氣炸：這根本是天災！

新竹縣「小吃店」實名制+梅花座　解禁逆轉：持續勸導暫停營業　

髮廊Man爆自拍「下體怪怪的」...後勁超強　萬人歪樓：原地結婚了

早婚好還是晚婚好？　專家：沒有最好只有剛好

爸媽是「阿公和阿嬤」　他車禍變殘障！還有上千斤蒜頭賣不出

南方澳大橋斷8個月⋯「懲處名單」終於出爐！港務公司：不只基層扛

影視聽中心董監事名單出爐！藍祖蔚任董事長　新場館預計2021年完工

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

全球首例！52歲女確診新冠重症　桃醫用「血液淨化3天」救回一命

武漢醫護染疫重症率高　研究：與封城、隔離檢疫措施失當相關

抗議基地台...3電信業「順應民意」　彰化和美萬人秒回無網世界

Daliart藝術廣場異想新樂園　向防疫英雄致敬

紓困被罵翻「陳時中道歉」　宅神氣炸：這根本是天災！

新竹縣「小吃店」實名制+梅花座　解禁逆轉：持續勸導暫停營業　

髮廊Man爆自拍「下體怪怪的」...後勁超強　萬人歪樓：原地結婚了

早婚好還是晚婚好？　專家：沒有最好只有剛好

爸媽是「阿公和阿嬤」　他車禍變殘障！還有上千斤蒜頭賣不出

南方澳大橋斷8個月⋯「懲處名單」終於出爐！港務公司：不只基層扛

影視聽中心董監事名單出爐！藍祖蔚任董事長　新場館預計2021年完工

中職／首度開放職棒觀眾　1000人觀戰「另類滿場！」

妮琪米娜「渴望特定食物」洩懷孕消息？　「曖昧回答」吊胃口：這世界還沒準備好

中國市場強勁反彈！工業電腦龍頭「研華」4月營收續回溫　月增7.7%　

不斷更新／陳仕朋等到火力支援富邦反超比分　7局富邦7比2統一

中職／小翔超壞！拿餐盒引誘犯罪　明智球迷直接拒絕

刑警3人組大爆《被害者》拍戲內幕！殯儀館等大體解剖4小時

快訊／萬華離奇死亡！男陳屍自家樓梯間「已腐化」　家人不知情

不斷更新／蘇緯達二壘安逆轉戰局　6局兄弟2比1樂天

經濟大蕭條以來最高峰！美國4月失業率飆到14.7%　川普掛保證：工作很快會回來

中央擴大急難紓困受理第3天　桃園累計8195人辦理還有5405名額

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

影／新冠肺炎患者挽回一命 桃園醫院證實全球首例

大量隱翅蟲高雄出沒　網友一晚殺死50隻

1萬紓困藏漏洞！律師揭「2類人竟可領」

抗議設基地台　彰化和美萬人斷訊

爸媽是阿公和阿嬤　他千斤蒜頭賣不出

女騎士被龜殼花嚇哭！阿伯邊安慰邊補刀

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

台人會暴怒的台式料理！「它」秒遭點名

申辦紓困要備資料！基隆民眾怒批

豬隊友煮泡麵「一個動作」毀了　老饕曝光「隱藏吃法」

熱像儀會「透視內在美」？業者認：可能「露點」

「繳稅沒補助」！上班族炸鍋狂喊：不公平

更多熱門

相關新聞

花蓮警購西瓜分享孤老　宣導防疫及反詐騙

花蓮警購西瓜分享孤老　宣導防疫及反詐騙

花蓮玉里分局崙天派出所長期深耕原鄉部落，日前所長余明和、警員江世川特地至轄內卓溪鄉古風村崙天及古風文化健康站關懷長者，自掏腰包購買玉里出產之優質大西瓜，讓長者們在炎炎夏日消暑解渴，也利用機會加強宣導反詐騙及新冠肺炎防疫措施，長者們都感受到派出所濃濃的愛心及關懷。

防疫表現滿分拯救蘇貞昌？陳時中讚蘇揆有領導風格

防疫表現滿分拯救蘇貞昌？陳時中讚蘇揆有領導風格

台大解封！預計5/18開放校園　

台大解封！預計5/18開放校園　

北市下周逐步解封　藝文、社區活動、親子館有望先行

北市下周逐步解封　藝文、社區活動、親子館有望先行

台南辦理住宿型社福機構聯合防疫演練

台南辦理住宿型社福機構聯合防疫演練

關鍵字：

Daliart藝術廣場防疫

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

日醫最推薦「高鈣食物Top6」曝光！第1名還能防老人癡呆

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

快訊／賴弘國發文認離婚：我又單身了

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面