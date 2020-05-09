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台南響應防疫新生活　社大與樂齡中心重新復課！

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▲台南市教育局指出，台南市內7所社區大學及38所樂齡學習中心等終身學習管道將全面復課。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市教育局指出，台南市內7所社區大學及38所樂齡學習中心等終身學習管道將全面復課。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央疫情指揮官陳時中在5月7日宣布「防疫新生活運動」，台南市教育局當天立即響應，從7日起台南市內7所社區大學及38所樂齡學習中心等終身學習管道將全面復課，本週末已有班級重新開課。

▲台南市教育局指出，台南市內7所社區大學及38所樂齡學習中心等終身學習管道將全面復課。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市長黃偉哲表示，雖然台南的確診案例一向六都最低，但從4月23日起，為了防備敦睦艦隊可能造成的影響，台南校園全面禁止一般民眾進入，各社大和樂齡學習中心也隨之停課兩週。如今台灣連續26天以上沒有本土病例，中央也認為公共活動如體育、文化可以相繼解禁，所以配合中央指示宣布社大復課。

台南市教育局鄭新輝局長補充，各社大和樂齡中心的防疫意識相當強，今年3月，當國內其他縣市如新北、桃園、台中等宣布延後開課或停課時，台南各社大與樂齡學習中心卻繼續開課，改為教學社區公衛課程，傳遞防疫相關知識與技能，在社區建立防疫種子教官，與政府協力作戰。

▲台南市教育局指出，台南市內7所社區大學及38所樂齡學習中心等終身學習管道將全面復課。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市已連續18天以上沒有本土確診案例，黃偉哲市長認為防疫可以心態保持輕鬆，但絕對不能鬆懈警備，社大開課講師、學員與工作人員，仍須戴口罩、自主消毒與保持社交距離。鄭新輝局長也表示，社大與樂齡中心在過去兩週已做好環境上的消毒，未來仍會鼓勵繼續開設防疫相關課程，也會與中央防疫政策垂直整合，扎根社區做好防疫。

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