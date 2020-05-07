連續25天無本土病例！　陳時中：體育、商務、團體旅遊將陸續解封

▲指揮中心記者會，指揮官陳時中宣布新增1境外移入確診案例。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎連續25天沒有本土個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，民眾對防疫新生活抱持很高期待，只要民眾遵守，未來商務、體育文化與團體旅遊等，都會陸續解封。政府也會顧及相關事業單位管理能力與地方政府管理量能，把社區風險降到最低。

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新冠肺炎今（7）日又新增一名確診個案，為20多歲女性，今年2月下旬至卡達工作，曾於3月8日出現喉嚨痛、流鼻水與失去味覺等症狀，3月10日於卡達確診武漢肺炎並接受治療，4月8日二採陰性治療結束後，返回宿舍隔離至4月22日。目前台灣總確診數達440人，但已連續25天沒有本土個案。

陳時中表示，防疫新生活須遵守個人風險與社會風險，個人風險事勤洗手、戴口罩、維持社交距離，身體不適盡量不要外出。社區風險則是在陸續解封後，相關事業單位管理能力，與地方政府管理量能，只要兩者兼顧，就能把社區感染風險降到最低。

另外，在邊境管理上，指揮中心也會即時把關邊境，如果檢疫有問題，會馬上送醫治療，如此雖然可以把避免風險降到最低，但必然還是會有風險發生。

「希望有零確診，而不是以零確診為管理目標。」陳時中強調，在可避免風險前提下，只要做好風險管理，並做好醫療量能準備，就可承擔必要風險。

▲今日新增的案440，她是在卡達染疫。（圖／陳昱璇製）

▲今日新增1境外移入確診案例。（圖／曾梓倩製）

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