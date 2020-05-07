滿意度93%！陳時中卻自責「3大錯誤」　口罩之亂、歐美境管、磐石艦染疫

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者賴文萱／台北報導

新台灣國策智庫7日公佈最新民調，內閣名單中屬衛福部長陳時中最高，直接衝向93.39%。不過，陳時中今在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，有3件事沒做好，口罩之亂、歐美境管以及磐石艦染疫。

陳時中說，他印象深刻的就是過年時因為口罩工廠都停工，但放假期間，大家的需求也很高，所以就把戰備口罩釋出很多，事後為了口罩儲備量要能夠供應充足，不管在口罩國家隊或實名制分配，都花了很多功夫把這樣狀況彌補過來，不過，國民配合、國家隊也非常努力，一個月就把這事情平衡。

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▲桃園機場全面加強邊境管制，當時湧現大批返國人潮，欲搭乘防疫計程車的旅客大排長龍，有旅客甚至穿著全身防護衣。（圖／記者李毓康攝）

另外，有關歐美境管部分，陳時中說，歐美情勢判斷很快超過亞洲，可是那時候的構想上，安排的時序還不夠快，因為疫情突發性跟猛爆性超乎預期，所以有些準備稍微晚了一點。他表示，後來有緊急把前面從歐美返國者召回居家檢疫，也發現有些個案，靠居家檢疫者跟相關村里長的配合本來有可能會形成破口，但是因為大家配合堵住了。

至於敦睦艦隊部分，陳時中表示，有些密閉區域裡相關診斷跟器材不足，所以在外時就不容易做出正確判斷，現在已經有新的相關儀器，小型儀器也可以幫忙，不管是外島或是離開比較遠、比較久的地方，都已可及時判斷。

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