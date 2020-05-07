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安全有效！全球首個新冠肺炎「疫苗動物實驗結果」出爐

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▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

▲新冠肺炎目前尚無疫苗。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

中國科學家周三（6日）在國際學術期刊《科學》（Science）上發表了新冠病毒疫苗的動物實驗結果，研究者指該疫苗安全有效。這份論文的預覽版此前已於4月19日在生物科學預印本論文平臺bioRxiv發布。據悉，這是首個公開報導的新冠疫苗動物實驗研究結果。

據《澎湃新聞》報導，2019年冠狀病毒病（COVID-19）的病原體被鑑定ARS-CoV-2，於該病毒的新穎性，目前沒有SARS-CoV-2特異的治療方法或疫苗。因此，迫切需要快速開發針對SARS-CoV-2的有效疫苗。

6日，Science雜誌官方網站發布，由中國醫學科學院醫學實驗動物研究所秦川團隊領銜，聯合浙江省疾控中心張嚴峻團隊、科興控股生物技術有限公司、中國科學院生物物理研究所王祥喜團隊、中國食品藥品檢定研究院、中國疾病預防控制中心傳染病預防控制所等多家單位合作完成的研究文章Rapid development of aninactivated vaccine for SARS-CoV-2（《SARS-CoV-2病毒滅活疫苗的快速開發》）。

此外，論文稱，目前有多種SARS-CoV-2疫苗正在開發，如DNA、RNA疫苗、含病毒表位的重組亞單位疫苗、腺病毒載體疫苗和純化滅活病毒疫苗。

研究者從11名感染了新冠病毒的住院患者（包括5名重症監護患者）的支氣管肺泡灌洗液（BALF）中分離出多個新冠病毒毒株，其中5株來自中國，3株來自義大利，1例來自瑞士，1例來自英國，1例來自西班牙。這11個毒株廣泛散在分佈於基於所有可用序列構建的系統發育樹上，在一定程度上代表了正在流行的病毒種群。

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲新冠肺炎傳染性超強。（圖／路透社）

在此基礎上，研究者選擇CN2株用於疫苗製備，開發了一種純化的滅活新冠病毒候選疫苗（以下簡稱「候選疫苗」或「該疫苗」），並進行了中試生產。該疫苗在小鼠、大鼠和非人靈長類動物中均可誘導新冠病毒特異性中和抗體產生。這些抗體能有效地中和所選的其他10株（CN1、CN3-CN5和OS1-OS6）具有代表性的新冠病毒毒株，表明它們對世界範圍內廣泛流行的新冠病毒毒株都可能有潛在的中和能力。

為評價疫苗的免疫原性，研究者在第0天和第7天分別給小鼠接種不同劑量的候選疫苗後，未觀察到炎症或其他不良反應，新冠病毒的S蛋白和RBD特異性的IgG在免疫後小鼠的血清中迅速產生，並於第6周達到滴度峰值。RBD特異的IgG在S蛋白誘導產生的抗體中占一半，提示RBD是主要的免疫原，這也與恢復期患者的血清學特徵非常相似。與恢復期患者血清相比，該疫苗誘導出了更高滴度的S蛋白特異性抗體。

接下來，研究者使用微量中和試驗（MN50）測定新冠病毒特異性中和抗體在一段時間內的水準。結果顯示，高劑量免疫的中和抗體在初免後第1周出現，在第2周加強免疫後顯著增加，在第7周達到峰值，而對照組則未檢測到新冠病毒特異性抗體反應。研究者在大鼠中以及對不同毒株的實驗中也得到了相似的結果。

隨後研究者在疫苗免疫後的恒河猴中進行了攻毒實驗以評價疫苗免疫原性和保護效果。研究者在第0、7和14天給恒河猴接種不同劑量（3微克和6微克）的疫苗，結果顯示，S蛋白特異性的IgG和中和抗體均在第2周被誘導出來，並在第3周繼續增加，抗體滴度與恢復期的新冠患者的血清中的抗體滴度相似。

之後，研究者在第22天進行攻毒。結果顯示，與對照組相比，疫苗免疫後的恒河猴肺部組織病理變化顯著減小，病毒載量也顯著下降。高劑量組的4只恒河猴感染後的第7天，咽喉、肛門和肺部都未檢測到病毒，也沒有觀察到抗體依賴的增強（antibody-dependent enhancement，ADE）現象。中劑量組感染後第7天咽部、肛門和肺部標本中能部分檢測到病毒，但與對照組相比病毒載量降低了約95％。結果表明，接種6微克劑量候選疫苗後可以對新冠病毒攻毒提供完全的保護，3微克劑量的疫苗有部分保護作用。

研究者又通過觀測臨床指標和生化指數來驗證該疫苗的安全性。他們發現，所有接種疫苗的恒河猴均未發現發燒和體重減輕現象，且食欲和精神狀態都保持正常。在血液和生化分析方面，接種了疫苗的恒河猴的淋巴細胞亞群比例（CD3+、CD4+ 和CD8+）以及關鍵細胞因數（TNF-α、IFN-γ、IL-2、IL-4、IL-5和IL-6）與對照組相比均沒有顯著變化。此外，第29天對接種疫苗恒河猴的肺、心、脾、肝、腎和腦在內的各種器官組織的病理學評估表明，該疫苗也沒有引起顯著的病理學特徵，以上結果表明候選疫苗在恒河猴中具有安全性。

基於上述研究結果，大陸國家藥品監督管理局已於2020年4月13日批准科興控股生物技術有限公司旗下北京科興中維生物技術有限公司研製的新型冠狀病毒滅活疫苗克爾來福™️進入臨床研究，Ⅰ/Ⅱ期臨床研究於4月16日在江蘇省徐州市睢寧縣正式啟動。

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