美CDC：「肉類加工廠」近5000員工確診！又爆新疫情…373人無症狀感染

▲美國CDC指出，全國19州的肉類加工廠將近5000名員工染疫。圖為最大豬肉商史密斯菲爾德食品（Smithfield Foods）加工廠內部情況。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）報告指出，截至4月27日，國內肉類加工廠大約4,913名勞工感染新冠肺炎，其中20人死亡，上述數據來自19周的115間工廠，因此實際人數可能更多。密蘇里州「勝利食品」（Triumph Foods）3日又爆發新一波疫情，373人染疫，卻沒有出現任何症狀。消息一出，外界紛紛擔心國內食品供應受到影響。

根據美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report），CDC研究指出，截至4月27日，全國19州、115間肉類加工廠一共4,913名勞工染疫，20人死亡，但由於還有一些州沒有分享數據，各地區的檢測策略也有所不同，因此實際確診人數可能更多，上述數字「不應該被解釋成所有肉類與家禽（加工）機構勞工的感染率。」

▲美國許多肉類食品加工廠紛紛關閉。圖為美國一名肉舖員工正在切割肉品。（圖／達志影像／美聯社）



另據CNN報導，勝利食品位於密蘇里州布坎南郡（Buchanan County）的豬肉加工廠也爆發疫情，373名員工檢測結果呈現陽性反應，但卻沒有出現任何症狀。衛生與高級服務部（DHSS）部長威廉斯（Dr. Randall Williams）說明，「我們本周末將持續和這些無症狀患者接觸，並已啟動程序，追蹤與我們的陽性病例密切接觸的人。」

▲美國許多食品加工廠因為疫情紛紛關閉，民眾擔憂食品供應短缺。（圖／達志影像／美聯社）



由於疫情衝擊，美國許多食品加工廠暫時關閉，其中「史密斯菲爾德食品」（Smithfield Foods）位於南達科他州的豬肉工廠與640起病例有關，成為全州最大疫情爆發點，民眾也紛紛擔憂食物供應短缺。總統川普簽署行政命令，援引《國防生產法》，要求肉類加工廠維持營運，避免雞、豬與牛肉短缺。

「聯合食品與商業勞工國際聯盟」（UFCW）本周指出，他們估計大約6500名肉類加工、包裝勞工染疫或受影響。主席佩羅（Marc Perrone）呼籲CDC與職業安全與健康管理局盡速發布安全指導方針，「保護美國食品工業的最好方法，就是維持這些工廠營運，保護美國的肉類包裝工人。」

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