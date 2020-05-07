交部研擬雙鐵、客運4階段「防疫解禁」　逐步開賣站票、不強制戴口罩

▲交通部規劃大眾運輸四階段防疫解禁計畫，擬逐步放寬開賣站票、不強制戴口罩規定，但上路時程仍待指揮中心確認定案。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎（COVlD-19）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心推動防疫新生活運動，交通部也提前部署，上周召集大眾運輸相關單位規劃4階段解禁計畫，初期雙鐵恢復開賣站票、自由座，中期取消強制戴口罩規定，後期恢復原本管理方式等。不過，相關解禁規劃，仍要由指揮中心確認定案後，才會公布實施。

交通部政務次長黃玉霖表示，交通部針對公共運輸如何解除疫情管制，已經有做了整體規劃，上周找來台鐵、高鐵、客運等公共運輸討論四階段解禁規劃。

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據了解，若指揮中心宣布解除社交距離等管制，第一階段雙鐵將恢復開賣站票、自由座，也會取消「類梅花座」銷售方式。

▲因應防疫，4/1起進入台鐵車站的旅客，一定要配戴口罩量測體溫，確認沒有發燒後才能進入車站搭車。（圖／記者湯興漢攝）

第二階段則會取消搭乘大眾運輸強制乘客戴口罩、禁止車內飲食等規定，另外，進站強制量體溫等規定也一併取消。第三階段會全面解除大眾運輸防疫管理措施，恢復原先各單位管理做法，至於第四階段就是等國際疫情趨緩後，鬆綁邊境封鎖措施。

▲高鐵因應防疫，全面加強列車清潔消毒。（圖／高鐵提供）

黃玉霖說，相關解禁措施的內容跟什麼時候執行，送到指揮中心後，會有專家小組討論後確認，定案後才會實施。目前交通部指示提前先把規劃做好，如果指揮中心有需要交通部提報解禁計畫，就會送去。

交通部強調，只是初步想法，尚待討論，也要中央疫情指揮中心決議才能公布。