伊朗防衛隊被控「強逼移民渡河」7人溺斃、30多人失蹤！阿富汗展開調查

▲伊朗邊境防衛隊被指控逼迫移民渡河，釀出人命。圖為一名伊朗士兵站在伊朗與阿富汗邊境的阿拉法特（Arafat）哨站。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社阿富汗赫拉特3日綜合外電報導

據傳有數十名阿富汗移民日前試圖進入伊朗時，遭伊朗邊境防衛隊逼入河中，導致多人溺斃，阿富汗當局表示已就此展開調查。阿富汗地方媒體報導，事情發生在本月1日，當時有數十名阿富汗人從西部赫拉特省（Herat）非法進入伊朗。

阿富汗人權委員會（Afghan Human Rights Commission）今天表示已和生還者談過，他們指控伊朗部隊毆打和虐待他們。委員會聲明指出，「他們被迫橫渡哈里河（Harirud），結果一些人溺斃，一些人生還。」

《法新社》報導，阿富汗當局昨天表示外交部正在調查此事。一名不願具名的政府官員表示，根據生還者說法，有7名移民喪生，30人下落不明。

伊朗駐赫拉特領事館駁斥相關報導，還說沒有在這個地區逮捕任何阿富汗國民。《英國廣播公司新聞網》（BBC News）報導，伊朗外交部發言人表示，這起事件發生在阿富汗國土上，而非伊朗國土，邊境防衛隊也否認涉及此事。

▲阿富汗試圖進入伊朗邊境，傳遭伊朗邊境防衛隊施暴、推入河中。（示意圖／達志影像／美聯社）

根據《路透社》報導，阿富汗總統府一名高官表示，初步調查顯示，至少有70名阿富汗人試圖從赫拉特進入伊朗時，遭到毆打並推入哈里河中。

赫拉特省古蘭區首長諾利（Abdul Ghani Noori）表示，數十名移工遭伊朗軍方成員丟入河中。諾利告訴《路透社》，「伊朗軍人用鏟子和槍彈傷害阿富汗工人，並將他們丟入河中。」

極欲推翻阿富汗政府的好戰組織塔利班（Taliban）表示，伊朗應該對這起殺人事件展開調查，並「嚴懲行凶者」。塔利班透過聲明表示，「我們得知有57名阿富汗人在前往伊朗伊斯蘭共和國工作途中，遭伊朗邊境防衛隊虐待，其中23人後來遭殘酷殺害。」

目前有150萬到300萬阿富汗難民在伊朗居住或工作，多為建築項目的僱傭勞工。2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發後，數以萬計阿富汗人逃回國內，但隨著受疫情重創的伊朗放寬限制，許多人再度尋求前往伊朗工作。

這起事件可能引發伊朗與阿富汗之間的外交危機。疫情期間大批阿富汗人逃離伊朗，許多人返國後確診；每天都有高達2000名阿富汗人從伊朗跨越邊境進入赫拉特。

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