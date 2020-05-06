為了1萬元紓困金　臨時工單親媽缺「工作證明」！連跑2趟急哭了

▲▼南投市公所1萬元急難紓困申請首日，湧入申辦及洽詢人潮，林姓單親媽媽擔心無法提出「工作證明」一度急哭了，市長宋懷琳（右二）也逐一關懷了解申請現況。（圖／張弘昌攝）

記者張弘昌／南投報導

行政院加碼1萬元急難紓困方案，6日受理申請首日，南投縣各鄉鎮市公所一大早就擠滿申請人潮，有的前一天就到公所詢問了老半天，發現白跑了一趟。南投市林姓單親媽媽，為了1萬塊補助，已跑了市公所2遍，第1趟尚未正式受理申請，她排隊時聽聞要提出「工作證明」，擔心打臨時工僱主不肯開，急著當場哭紅了眼。

林小姐表示，平時擔任採茶或洗薑等臨時工，就是論工作天領現金，受疫情影響工作機會少，政府宣布1萬元紓困補助，為了要繳兒子的學費，就急著到市公所洽詢，市公所承辦員告知申請資格流程，6日才正式受理申請。為了這1萬塊，已跑了公所2趟，沒想到一大早號碼牌已發到100多號。

排隊等候林小姐，聽聞到申請需檢附「工作證明」當場傻眼，南投市市長宋懷琳上前關懷時，她一度哭紅了眼，語帶硬咽的詢問市長，臨時工的僱用者大都是農戶，而且工作是有一頓、沒一頓的，農家並不是公司行號，要怎麼開立「工作證明」，如果無法開怎麼辦？

後來承辦人向林小姐表示，若真的那不到工作證明，寫「切結書」後也可理受理申請，林小姐才放下心中的大石頭。其他鄉鎮公所2天來，詢問電話接到手軟，櫃檯圍滿申請及詢問人群，還有農民跑錯了地方申辦；有些老年人得不到滿意答案，索性竟待在公所不走，希望公所詢問縣府等上級單位，給個合理解釋及答案。

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