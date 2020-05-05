限量潮鞋送修…老師傅的愛心「多了一條線」　她說：毀了！只能穿去做工

▲張女在臉書貼出修好的鞋指出，「寶寶只是黏個腳底，你把寶寶改造了」，也自嘲回覆，很適合穿去做工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一位張小姐2年前經代購買下一雙日本限量潮鞋，要價近7千元，日前鞋底脫膠開口笑，張女將珍貴限量鞋送至傳統修鞋店維修，卻被老師傅以縫線車縫起來，老師傅交貨時更說，妳看我縫得很漂亮，張女頻頻道謝後其實心在淌血，回家後ＰＯ臉書自嘲適合穿去做工，也表示是自己不懂也沒問；網友表示，「很勇！」

張女在臉書貼出修好的鞋指出，「寶寶覺得心痛，寶寶只是黏個腳底，你把寶寶改造了，寶寶真的難過」，張女友人在貼文底下留言「心痛」「淌血」「看來可以再穿N個2年」也有人說「看起來很勇」，張女也自嘲回覆，很適合穿去做工。

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▲張女將愛鞋送修，不料最具特色的日文標牌被車縫破壞還遮到字，花350元讓愛鞋變成「中日合作限量款」感到心疼。（圖／張小姐提供）

據了解該雙潮鞋為知名運動品牌，一般版側邊是條均打印英文標誌，而此款則為日文字，是日本限量特製鞋款，張女表示，這雙鞋約2年前經代購入手，因為是限量款所以很珍惜，穿到開口笑了，本來覺得送去修鞋店讓老師傅用黏的修一下還能再穿，不料取鞋時發現竟多了一條線，沒想到因為自己第一次送修鞋子，花350元讓愛鞋變成「中日合作限量款」。

張小姐說，當然不會怪修鞋的老師傅，是自己沒經驗也沒問清楚，師傅也想鞋子牢固好穿，不過最具特色的邊條被車縫起來，真的很心疼，就貼臉書自嘲一下，也提醒朋友不要發生跟我一樣的狀況，還是會繼續穿這雙鞋不能浪費修鞋師傅的苦心。

▲張女友人在貼文下方寫下逗趣留言，張女也自嘲，很適合穿去做工。（圖／記者蔡佩旻攝）





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