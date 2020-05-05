雲林湖山水庫「僅剩20%」　水情嚴重告急！籲應立即節約用水

▲雲林湖山水庫水量驟降，目前僅剩兩成約 976萬噸，若以正常供水約可撐至6月底。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近期全台降雨量偏低，各地水情吃緊，雲林縣湖山水庫蓄水量驟降，目前僅剩兩成約 976萬噸，雲林縣每日需供應雲林民生用水約19至20萬噸，若以正常供水約可撐至6月底，湖山水庫表示，預估5月母親節左右會有一波梅雨將盡量引水，也呼籲民眾日常即應保持「節約用水」習慣。

湖山水庫主任李炎任指出，湖山水庫蓄水量已從3月中旬的34%、蓄水位191公尺，掉到目前的20%約183.63 公尺，今年清明節有一波降雨，從清水溪進水約100萬噸，但之後又持續乾旱，為確保清水溪下游用水水權量及生態基本流量，目前已暫停從清水溪進水，目前大概可以到6月下旬沒問題。

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李炎任說，未來預估看五月母親節左右會有一波梅雨，將視狀況引水進庫以緩解水情，則上水情緊張，有降雨即會進行引水，目前供水量至6月下旬沒問題，也呼籲民眾面對氣候變遷的不確定性，請大家保持日常「節約用水」習慣，珍惜寶貴水資源。

湖山水庫位於斗六丘陵西麓北港溪支流梅林溪上游，集水區面積6.58平方公里，總蓄水量5139萬立方公尺，屬離槽水庫，於清水溪構築桶頭攔河堰（集水面積259.2平方公里）攔蓄清水溪剩餘水量，引入水庫蓄存。目標為解決雲林地區地面水源不足及減緩地層下陷，並與集集攔河堰聯合運用，提高雲林地區供水穩定。

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