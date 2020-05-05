　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲林湖山水庫「僅剩20%」　水情嚴重告急！籲應立即節約用水

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲雲林湖山水庫水量驟降，目前僅剩兩成約 976萬噸，若以正常供水約可撐至6月底。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林湖山水庫水量驟降，目前僅剩兩成約 976萬噸，若以正常供水約可撐至6月底。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近期全台降雨量偏低，各地水情吃緊，雲林縣湖山水庫蓄水量驟降，目前僅剩兩成約 976萬噸，雲林縣每日需供應雲林民生用水約19至20萬噸，若以正常供水約可撐至6月底，湖山水庫表示，預估5月母親節左右會有一波梅雨將盡量引水，也呼籲民眾日常即應保持「節約用水」習慣。

湖山水庫主任李炎任指出，湖山水庫蓄水量已從3月中旬的34%、蓄水位191公尺，掉到目前的20%約183.63 公尺，今年清明節有一波降雨，從清水溪進水約100萬噸，但之後又持續乾旱，為確保清水溪下游用水水權量及生態基本流量，目前已暫停從清水溪進水，目前大概可以到6月下旬沒問題。　

請繼續往下閱讀...

李炎任說，未來預估看五月母親節左右會有一波梅雨，將視狀況引水進庫以緩解水情，則上水情緊張，有降雨即會進行引水，目前供水量至6月下旬沒問題，也呼籲民眾面對氣候變遷的不確定性，請大家保持日常「節約用水」習慣，珍惜寶貴水資源。

湖山水庫位於斗六丘陵西麓北港溪支流梅林溪上游，集水區面積6.58平方公里，總蓄水量5139萬立方公尺，屬離槽水庫，於清水溪構築桶頭攔河堰（集水面積259.2平方公里）攔蓄清水溪剩餘水量，引入水庫蓄存。目標為解決雲林地區地面水源不足及減緩地層下陷，並與集集攔河堰聯合運用，提高雲林地區供水穩定。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【其他新聞】

►酒駕肇事被傳「盧小小」　雲林縣議員駁「斷章取義」：以我為戒

►雲林翁鐮刀殺妻後臥軌「一命賠一命」　鄰居嘆：唉…老夫老妻了

►雲林男臥軌被自強號撞成屍塊　一查竟發現驚人「殺妻內幕」

►快訊／雲林男闖鐵軌亡！自強號「高速撞上」司機嚇傻　警尋40分鐘發現屍

ET快訊
新增3例「出院又復陽」個案！張上淳曝病毒含量風險
74歲嬤每天喝10罐可樂！喝了40年…健檢結果曝光
羅志祥「最新藏身地點」被曝光！　消失12天下落遭出賣
中油被駭後…台塑也抓到資安病毒！員工先全面關機防擴散
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他提早下班...撞見媽媽「用熨斗燙頭髮」！　貼文藏洋蔥「突破盲點」

水情吃緊！ 　台水六區處：大台南地區7日起實施夜間減壓供水

不能翱翔天際！阿聯酋航空曝「空服員在家裡忙什麼？」

畢業典禮不一定要參加！　新北市推線上、班級小畢典

5成同志員工「擔心人際」不敢出櫃！企業僅1成提出性別友善政策

拜大甲媽「一個舉動」被讚政治奇才　陳時中：媽祖婆要拜土地公也要拜

新增3例「出院又復陽」個案！張上淳：是新冠病毒的特性

推薦海報印foodpanda董事總經理簽名！一看字跡笑炸：以為店家寫錯劃掉

賣盜用帳號賺740萬！多名受害者指認「PTT、伊莉都盜」…賣家炫富爽照曝光

各國陸續解封...台灣有望解除邊境管制？　陳時中曝「優先考量」

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

楊丞琳《玩很大》玩遊戲吼叫小鬼　KID一旁看好戲：她開始不耐煩了XD

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

每天喝2000c.c.水、吃到微飽就要停 讓久坐辦公室「不復胖+好維持」

《創造營2020》女學員撞臉黃子韜　自戀「長得像我不是一件壞事」笑翻XD

屁孩掐女友脖、辱三重警五字經　上銬遭「連呼巴掌」...網正反激論

他提早下班...撞見媽媽「用熨斗燙頭髮」！　貼文藏洋蔥「突破盲點」

水情吃緊！ 　台水六區處：大台南地區7日起實施夜間減壓供水

不能翱翔天際！阿聯酋航空曝「空服員在家裡忙什麼？」

畢業典禮不一定要參加！　新北市推線上、班級小畢典

5成同志員工「擔心人際」不敢出櫃！企業僅1成提出性別友善政策

拜大甲媽「一個舉動」被讚政治奇才　陳時中：媽祖婆要拜土地公也要拜

新增3例「出院又復陽」個案！張上淳：是新冠病毒的特性

推薦海報印foodpanda董事總經理簽名！一看字跡笑炸：以為店家寫錯劃掉

賣盜用帳號賺740萬！多名受害者指認「PTT、伊莉都盜」…賣家炫富爽照曝光

各國陸續解封...台灣有望解除邊境管制？　陳時中曝「優先考量」

沒有國軍負重前行，哪有國民的歲月靜好？

世界和平又改名了！　加入在婚妻姓氏回歸「阿泰斯特」

他提早下班...撞見媽媽「用熨斗燙頭髮」！　貼文藏洋蔥「突破盲點」

惡質！潮州角頭「米粉」開茶行放高利貸　年息240%害女輕生

美批中俄趁抗疫「在歐搶利益製造分歧」　義大利總理回應了

27歲偶像主播女優停工太閒「約砲粉絲」！　1個月戰3人…不戴保護措施也OK

水情吃緊！ 　台水六區處：大台南地區7日起實施夜間減壓供水

超威電動馬達怎練的？　珍妮佛羅培茲公開「藏46年撇步」：抖膝蓋

人氣黑天鵝失蹤...最後只找到「一碗熱湯」　他肖想天鵝肉還嫌：不好吃

台股收盤上漲54點　三大法人合計賣超142.61億元

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

生活熱門新聞

18萬人可領1萬元　各縣市申請懶人包

無保「1萬元紓困金」申請方法曝！衛福部5張圖教你

12生肖5月運勢在這！專家揭「唯一衰爆生肖」是他

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

跟同事借租屋處隔離　居家檢疫者亡

要出事了？國師唐綺陽曝下一波「社會震盪」

2波鋒面雷雨彈　一周天氣圖出爐

身家2億申請紓困！立委傻眼：比預算還多耶

立夏到了！周末變天鋒面雷雨降全台

最狂H型鋼骨違建！拆完繁殖…縣府氣炸回應

體育老師罰戴口罩跑10圈操場　小二生累哭

水餃怎煮才好吃？老饕曝「不用顧火」小撇步：皮比較Q

8縣市亮橙黃色高溫燈號　兩波變天全台有雨時間曝

相處後更喜歡了！「3星座」一開始普...結果魅力爆棚

更多熱門

相關新聞

降雨偏低　台南水情轉黃燈

降雨偏低　台南水情轉黃燈

台南市5月7日水情燈號即將轉為黃燈（減壓供水），台南市長黃偉哲5日在市政會議要求相關局處及所轄單位確實執行節水措施：包括落實工業區用水回收 ，目標65至70％以上，各機關停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水。

水情吃緊　「薑母島」民眾出入踩爛泥

水情吃緊　「薑母島」民眾出入踩爛泥

雨彈連3灌變天！一張圖看降雨熱區

雨彈連3灌變天！一張圖看降雨熱區

水情吃緊！　鄭文燦視察石門水庫

水情吃緊！　鄭文燦視察石門水庫

下波鋒面接力雨不停！一張圖看一周天氣

下波鋒面接力雨不停！一張圖看一周天氣

關鍵字：

湖山水庫水情缺水降雨民生用水

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

艾倫狄珍妮被爆雙面人！人設崩壞

快訊／新北居家檢疫者在家中死亡！里幹事開門驚見屍體

周揚青「超嗆2手段」再婊愷樂！靠蝴蝶3天狂撈2000萬

台灣加入WHO？世衛正面回應了

獨／北市國中生遭砍　傷口深可見骨

18萬人可領1萬元　各縣市申請懶人包

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

無保「1萬元紓困金」申請方法曝！衛福部5張圖教你

周揚青被問「什麼整形醫院」　直接回應了

12生肖5月運勢在這！專家揭「唯一衰爆生肖」是他

雲林男被自強號撞成屍塊　一查竟發現「殺妻內幕」

新北男刺阿嬤10刀！隨機拖行路人：會繼續殺

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

更多

最夯影音

更多
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣
鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面