雲林男臥軌被自強號撞成屍塊　一查竟發現驚人「殺妻內幕」

▲雲林3日發生老翁臥軌遭自強號撞擊意外，驚傳案外案指老翁殺妻畏罪尋短。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮石龜車站附近3日晚間一輛自強號撞上一名黃姓老翁，警方以現場撞擊狀況初步懷疑，黃姓老翁為臥軌自殺，現驚傳案外案，該名老翁疑似在家中與妻子發生激烈口角衝突，疑似持刀砍殺其妻後離家臥軌尋短，由於黃妻傷重不治，黃翁已死亡，整起案件警方仍在深入調查中。

警方初步調查指出，黃翁81歲昨日下午6時許，在大埤鄉家中與黃妻（78歲）兩人發生口角衝突，疑似持刀砍殺妻子後騎機車離家，家人發現倒臥血泊中的黃妻隨即報警並呼叫救護車，送往嘉義大林慈濟醫院，由於黃妻身中數刀，手指有被砍斷，其中一刀傷及脖子動脈失血過多，經搶救後傷重不治。老翁疑似砍殺妻子之後至自斗南石龜溪段鐵軌畏罪尋短臥軌輕生。

▲雲林昨(3日)發生老翁臥軌遭自強號撞擊意外，驚傳案外案指老翁殺妻畏罪尋短。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

街坊鄰居表示，夫妻倆雖時有所聞吵架，也不至於動刀，發生這樣的事大家都深感訝異。此起2屍命案，由於黃姓夫婦均已死亡，至於兩人為何爭吵與砍殺原因警方正進一步深入調查偵辦中。

▲雲林昨(3日)發生老翁臥軌遭自強號撞擊意外，驚傳案外案指老翁殺妻畏罪尋短。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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