天氣好風和日麗　「這邊在漏水」雲林縣政府新聞處成災區

▲雲林縣政府各樓層的水管餘水往2樓新聞處天花板宣洩而出，整個辦公室地板浸水。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今(5)日晴空萬里好天氣，雲林縣政府第一辦公大樓新聞處上午10點左右，天花板輕鋼架，突然破了一個洞，大水隨破洞宣洩而下，當時正值辦公時間，縣府職員被突然水患嚇得瞠目結舌，急忙搶救電腦及桌上公文，整個辦公室汪洋一片，辦公桌以塑膠布蓋住桌子、電腦應急。

雲林縣政府第一辦公大樓2月起進行建築補強防漏、防震工工程，今日上午施工單位在第一大樓樓頂進行空調冷氣的冷卻水塔管線切除作業，將水管截斷後，想不到水管內還有餘水未排除，各樓層的水管餘水就往2樓新聞處宣洩而出，整個辦公室地板浸水，水也往外流，桌上所有公文、紙張全被淋濕，連同附近通道地板均積水，職員趕緊先以拖把、水桶將積水清除。

▲雲林縣政府新聞處天花板漏水，整個辦公室汪洋一片，辦公桌以塑膠布蓋住桌子、電腦應急。（圖／記者蔡佩旻攝）

包商得知後，立即緊急派員搶救，將切除水管堵住，並將管線內餘水排除。行政處長林孟儀接獲通報趕往勘查，要求包商善後，新聞處公共關係科天花板隔板潮濕毀損、電腦遭水波及部份，將請電腦公司進行檢測，目前尚未估計損失，將統計受損狀況後依合約向廠商求償。

▲雲林縣政府各樓層的水管餘水往2樓新聞處宣洩而出，職員趕緊先以拖把、水桶將積水清除。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府第一辦公大樓新聞處天花板漏水，包商立即緊急派員搶救，將切除水管堵住，並將管線內餘水排除。（圖／記者蔡佩旻攝）



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