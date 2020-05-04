雲林翁鐮刀殺妻後臥軌「一命賠一命」　鄰居嘆：唉…老夫老妻了

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮石龜車站附近3日晚間一輛自強號撞上一名黃姓老翁，警方昨日以現場撞擊狀況初步懷疑，黃姓老翁為臥軌自殺，現驚傳案外案，該名老翁疑似在家中與妻子發生激烈口角衝突疑似持刀砍殺其妻後離家臥軌尋短，由於黃妻傷重不治，黃翁已死亡，整起案件警方將全案移送雲林地檢署辦理。

▲雲林發生老翁殺妻後臥軌尋短，其妻亦傷重不治，上午黃家門口搭起靈堂，家屬不願多談。（圖／記者蔡佩旻攝）

昨日傍晚石龜車站附近傳出黃姓老翁臥軌臥軌遭自強號撞擊意外，撞擊力道猛烈警消獲報搜尋40分鐘才找到屍首分離的遺體；同時間大埤鄉尚義村黃宅恰也傳出黃妻身中多處刀傷，倒臥庭院一片血泊中，救護人員到場將黃妻送至大林慈濟醫院搶救。

▲黃家鄰居指出，當時黃婦於庭院菜圃旁倒臥血泊中，身旁還丟著一隻約30公分的刈草刀。（圖／記者蔡佩旻攝）

警方初步調查指出，黃翁（81歲）昨日下午6時許，在大埤鄉家中與黃妻（78歲）兩人發生口角衝突，疑似持刀砍殺妻子後騎機車離家，家人返家發現黃妻滿身血倒臥在庭院，隨即報警並呼叫救護車，將黃妻送往嘉義大林慈濟醫院，由於黃妻身中數刀，其中致命刀傷深及頸部動脈造成大量出血，經搶救後傷重不治。老翁在砍殺妻子之後才至斗南石龜溪段鐵軌畏罪尋短臥軌輕生。

▲雲林昨日發生老翁臥軌遭自強號撞擊意外，警消於現場搜尋40多分鐘才發現死者遺體。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今日中午黃家門口搭起靈堂，門口掛上大紅色的慈制現場氣氛哀戚，記者向家屬表明身份後，家屬僅是有禮回覆，表示治喪期間大家都忙，不方便對外發言並表示感謝關心；街訪鄰居表示平時黃老夫妻倆人不會與鄰居有過多交談，多是點頭打招呼而已，鄰居指出，黃翁脾氣較不好，年輕就住在這裡，夫妻口角時有所聞，但也不至於動刀，發生憾事大家都深感訝異。

鄰居指出昨日事發前並未聽聞吵架聲，直到聽見救護車聲響，並聞黃家家人喊「媽！、媽！」才前往查看，鄰居說，看見時黃婦脖子刀傷很深，救護人員賣力壓著頸部試圖止血，並發現黃婦身旁有一把沾滿血跡的短柄刈草刀，才驚覺黃婦被砍殺，第一時間還以為是兇手是外人，再聽聞黃翁臥軌身亡才知道兇手竟是黃翁。

▲黃家鄰居指出，當時黃婦倒臥血泊中，身旁就丟著一隻約30公分的刈草刀。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗南警分局表示，此案涉及2死，由於黃姓夫婦均已死亡，至於兩人為何爭吵與砍殺原因，因全案已報請雲林地檢署指揮偵辦，其餘詳細案情依偵查不公開恕無可奉告，全案將移送雲林地檢署辦理。

雲林地檢署指出，4月3日晚間6點38分，黃男（81歲）不明原因進入斗南鎮臺鐵石龜車站附近鐵軌，遭臺鐵列車撞擊死亡；另一件死者為78歲女性，因於3日晚間6時35分，不明原因倒臥住處庭院，經送醫急救，仍不治死亡。兩件相驗案件死者2人為夫妻關係，檢察官獲報後，立即趕赴相驗，目前全案正由檢察官積極調查釐清事實中。

▲黃家鄰居指出，當時黃婦於庭院菜圃旁倒臥血泊中，身旁就丟著一隻約30公分的刈草刀。（示意圖／與本案無關／記者蔡佩旻翻攝）





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