酒駕肇事被傳「盧小小」　雲林縣議員駁「斷章取義」：以我為戒

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局臺西分局4日才因屢破案由縣長張麗善前往頒獎，現竟然傳出有縣議員酒駕肇事，經警方酒測後拒簽在醫院頤指氣使拒簽名警方疑似包庇影像，遭一名民眾錄下後傳到LINE群組；雲林縣議員林深表示，一切均遵行依法程序，現場爭吵原因是對方誤會警方包庇，而醫院也阻止錄影，「我反駁已酒測完畢。」

▲雲林縣議員林深酒駕與民眾發生碰撞，民眾ＰＯ網寫上「開車誤喝酒」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

5月3日晚間，台西區雲林縣無黨籍議員林深與虎尾蔡姓民眾發生差撞意外，雙方第一時間均先送醫救治，經檢查後均為擦挫傷，並無大礙，林深經現場警員酒測值為0.55，依公共危險罪函送法辦。林深事後深感悔意，身為民意代表做了不良示範，表示願大眾「以我為戒」，也呼籲社會大眾只要有喝酒絕對不要開車。

今日有媒體描述影像為：縣議員盧小小不配合酒測，林深表示絕無此事，影片只是片斷請勿斷章取義，他坦承確實有喝酒，因為3日晚間接獲麥寮鄉親尋助到府服務，調解後達成三方滿意結果，鄉親拿出高粱向其勸酒並表示，這杯喝下才算協調成立三方共識，他雖曾表達自行開車不可喝酒，但鄉親盛意難拒，喝下一杯高粱後，即以隔日一早有公祭行程婉拒而先行離開，未料，開車離開不久即與民眾發生碰撞事故。

▲雲林縣議員林深受訪表示，身為民意代表作了不良示範，他坦然面對，並向社會大眾道歉，願負起應負責任，呼籲大眾「以我為戒」喝酒不開車。（圖／記者蔡佩旻攝）

第一時間林深打電話報警並叫救護車，雙方均有受傷至醫院後也接受警方酒測，絕無閃避，於醫院離開後也是直接到警局做筆錄；影片畫面為，因蔡男友人未見他被酒測，而拿出手機錄影並質疑警方包庇等，流出影片即為反駁言語，而拍攝過程也遭院方阻止，他後來亦向醫院表示被錄無仿，以避免醫院也被誤會有袒護嫌疑，影片被流傳成「盧小小」也是始料未及。

林深受訪表示，當時因兩人都有受傷，警方先將他和對方兩人都送醫，到醫院完成初步X光等檢驗完後，再由警方進行酒測並完成筆錄，他的酒測值0.55超標，身為民意代表作了不良示範，他坦然面對，並向社會大眾道歉，願負起應負責任。

▲民眾錄下林深於醫院大聲說話影像後ＰＯ到LINE群組（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台西分局第五組長李慶輝指出，這起事故發生在3日晚上9點50分左右，林深駕駛自小客車行經縣道153線道東勢段，與蔡姓男子駕駛自小客車發生車禍，蔡男因受傷由救護車送醫，警方到場林深仍在現場，隨後也由救護車送醫救治。

李慶輝表示，有民眾受傷受傷事故，依規定須先送醫再酒測，處理員警將傷者送醫，現場拍照、繪圖後，即到醫院對雙方當事人酒測，全案依規定辦理，絕無包庇任何一方，一切依法處理，並依《公共危險罪》函送法辦。

▲雲林縣議員林深酒駕與民眾發生碰撞，民眾ＰＯ網寫上「開車誤喝酒」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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