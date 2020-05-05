含辛茹苦養育警消兄弟成人　張貴招女士獲頒南警模範母親

▲台南市保警大隊大隊長許敏能，頒發獎座給張貴招女士，恭喜獲選2020年台南市警局模範母親殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年母親節即將到來，台南市保警大隊大隊長許敏能，頒發獎座給第二中隊警員王中和母親張貴招女士，恭喜獲選2020年台南市警局模範母親殊榮。

張貴招女士，高雄美濃人，嫁入王家後，夫妻2人以種植水稻務農維生，天還未亮便要早起耕作，又要兼顧家務，長滿厚繭的雙手，是母親含辛茹苦地付出，養育3子長大，母愛無限偉大。

因自幼家境清貧，非出身名門望族，教育程度不高，仍刻苦耐勞、任勞任怨，勤儉持家，用心教養小孩，無論農事、家事如何繁忙，在務農之餘，仍付出全力在子女的教育上，3兄弟長大後亦不負母親苦心栽培，長子王中和任職於保警大隊第二中隊，於1992年至2011年擔任特殊任務警力，屢次支援攻堅均表現優異，圓滿達成任務，曾查獲職業大賭場等案，解編後回歸行政警察，依舊戳力維護社會治安，查緝公共危險及各類通緝犯不遺餘力，對國家社會卓有貢獻；次子開設線切工廠，3子服務於台北市政府消防局，在各行各業均有卓越成就。

2000年丈夫因病去世，張女士現獨自居住在美濃老家，高齡76歲，仍舊熱心公益，在高雄市政府警察局旗山分局美濃分駐所及美濃聖君廟擔任志工，為社會大眾服務。今年獲選台南市警察局模範母親殊榮，大隊長許敏能特別代表局長頒發獎座，感謝張女士用心撫育子女，教養出優秀的警察同仁，並叮囑員警同仁在致力於治安工作的同時，也要多加注意自身執勤安全，讓民眾放心、也讓家人安心，眼見這個週末即將就是母親節，希望員警同仁無論是勤務或輪休，都能利用空檔致電，甚至陪伴辛苦的媽媽、老婆及家人們，也提前預祝全天下的媽媽母親節快樂。

「鍋寶養生燉鍋粉漾養生限定組 (1.5L+0.6L)」熱銷中