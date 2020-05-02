心疼4子女淋雨上學！彰化媽媽不識字連考6次...終把汽車駕照帶回家　

▲梁林梅英（中）榮獲秀水鄉模範母親表揚。（圖／梁秀琴提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化這位地方媽媽真的超厲害！72歲梁林梅英心疼4名子女淋雨上學，連機車駕照都沒有，不識字還硬著頭皮去駕訓班考汽車駕照，靠著錄音帶將交通條文背熟，連考了6次才考上，後來還去上了5年的國小識字班，寫得一手漂亮的字，如今整天忙著在社區當志工，日子過得充實快樂，今年榮獲秀水鄉模範母親。

梁林梅英出生於埔鹽鄉南港村，家中有兄弟姊妹共8人，排行第4，父母務農家境困苦，自幼要幫忙農務並照顧弟弟妹妹。為了減輕家裡負擔，讓弟妹有錢念書，自願放棄就學外，還跟著割稻隊從南到北全省收割稻子，甚至作過辛苦的燒磚窯女工。

後經媒妁之言嫁入秀水梁家，當時夫家也是貧困清寒家庭，公公早逝，婆婆年幼失聰身體虛弱，很早就坐輪椅需要長年侍奉。她遵循傳統婦德，任勞任怨，在家相夫教子，照顧年邁生病的婆婆並協助夫君開創事業，育有4名子女。

大女兒梁秀琴說，40年前媽媽為了接送弟妹們讀書就學，自己不認識字，還花了5000元到駕訓班考汽車駕照，憑藉著聽錄音帶背交通法規條文，經過2次筆試、4次路考後終於如願以償，拿到駕照以接送子女上下學。

梁秀琴說，媽媽拿到駕照時，當時連爸爸都難以置信的取笑說是「這駕照是拿火雞跟考官換來的」，可見要考取駕照是多麼的不容易啊。也因此事深感讀書識字的重要性，在兒女稍長時，也到鄰近國小讀了5年的識字班，認真好學的程度，讓老師讚賞不已。

梁林梅英丈夫10多年前過世，她知道能照顧好自己，保持身心靈愉快，不讓子女操心，就是給他們最好的禮物，平日熱心投入社區志工服務，閒暇的時候，還會呼朋引伴爬山郊遊踏青趣，樂觀的心性感染了周遭，梁秀琴說，「約媽媽出門，都還得先跟她預約」，就是這樣的高人氣，也讓子女相當的放心。

►氣炸鍋超殺2.5折、絕美粉紅燉鍋2.8折還買一送一！