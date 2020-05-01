16歲就被「賣」給28歲老公　男歌手母「斷4指」養大5兒！

▲歌手陳隨意母親榮獲模範母親，縣長王惠美前往表揚。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

歌手陳隨意的母親陳洪罔腰今年得到模範母親楷模，今(1)日縣長王惠美下午前往福興鄉頒發表揚，並致贈「淑德楷模」匾額，同時獻上祝福康乃馨100朵、與家屬合照及致贈禮品、5000元餐券。陳隨意說，他最想跟母親說的一句話是「媽媽我愛您」，也祝福天下所有的媽媽「母親節快樂」。

陳洪罔腰幼時家境清寒，共有9個兄弟姊妹，在家排行老大，俗語說「長姐如母」必須一肩扛起家裡所有的大小事，她也常開玩笑說她16歲就被「賣」給大她12歲的丈夫，以漁塭養殖靠天吃飯，因丈夫早逝，身為母親的她一肩扛起全家的重擔，除了照料5個孩子們，也要外出打零工等粗活，凌晨時還要扛菜市場叫賣，補貼家用。

沒想到大兒子突然因病過世，但她仍把巨大的悲痛深埋在內心深處，全心投入幫忙小兒子的便當事業，有次工作時，她的4根手指不小心被切菜機絞斷，但她仍沒有怨言，陳洪女士無私奉獻，不求回報，含辛茹苦教養兒子長大成人，且均事業有成，雖只是一位平凡的傳統女性，但其以積極的態度面對生命的磨練，在她身上可以看到母親的堅韌與毅力。

如今兒子陳隨意跟兒媳婦是很有名的歌星，陳洪罔腰也協助陳隨意經營團膳便當事業，當時非常辛苦，陳洪罔腰現在有9個孫子，一家和樂融融。

縣長王惠美說，歌手陳隨意賢伉儷是彰化之光，很會唱歌，這次陳隨意的母親陳洪罔腰受到福興鄉公所推薦，獲得彰化縣109年模範母親，因為新冠肺炎疫情的關係，今年取消集會表揚，所以改由到模範母親家中表揚、祝賀，要感謝母親們給予家庭一股溫暖力量，成為重要的心靈支柱。也同時提醒鄉親，防疫期間務必做好防護措施，落實自我健康及衛生管理，保護自己也保護家人！希望媽媽們，平安健康，母親節快樂。

►氣炸鍋超殺2.5折、絕美粉紅燉鍋2.8折還買一送一！