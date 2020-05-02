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新北樹林27位獲選模範母親　區長陳奇正逐戶專送到府贈賀禮表揚

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▲ 新北樹林27位模範母親 區長陳正奇逐戶專送到府贈賀禮表揚。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 新北市樹林區公所模範母親林洪愛娥女士。林洪愛娥女士（左3）、女兒林千文（左2）、女兒的丈夫洪瑞堅（左1）、林洪愛娥的丈夫林澤東（中）、樹林區長陳奇正（右3）、兒子林柏宏（右2）、南園里長李培鈺（右1）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

母親佳節漸近，為感恩母親無私奉獻的辛勞，新北市樹林區公所於4月30日至5月4日，由區長陳奇正及各里里長等貴賓親臨模範母親家中逐一祝賀，樹林區各里及社區發展協會推薦的27位模範母親，連同家人親友也一同賀喜。陳奇正表示，因新冠肺炎，新北市政府指示各局處及各區公所停止舉辦所有大型活動，避免群聚感染風險，今年採取逐戶發送的方式辦理。

區長陳奇正表示，母親節將至，區公所除了祝賀全天下母親幸福快樂外，希望藉由表揚活動慰勞樹林區的模範母親；獲獎的母親每人背後都有一段偉大感人的故事，有的熱心公益當志工，傳遞溫情給弱勢家庭，有的家庭遭逢變故，他們含辛茹苦，一生奉獻於家庭、子女，深獲鄰里街坊讚揚，堪為社會典範楷模。

81歲的林洪愛娥女士，獨力支撐家中經濟10餘年，為了一雙子女不落人後，除了一般賣衣服、養雞、當媬姆外，還曾經開了24小時的檳榔攤；10幾年來無怨無悔，只想拉拔女子成為社會有用的人，大孝顯父母。兒子林柏宏現任三峽警分局副分局長，就是以保護民眾的志業回饋母親養育之恩。

▲新北市樹林區公所模範母親林洪愛娥女士。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 新北市樹林區模範母親林洪愛娥女士。

林洪愛娥媽媽說，以前家中經濟不好，真的很辛苦，為了賺點微薄的生活費，幾乎沒睡覺，心中只想好好的養育子女，兒子總算不負所望，警大畢業後，3年多前回到新北市服務，歷經保安警察大隊副大隊長，金山警分局副分局長，到現在三峽警分局副分局長，工作認真也深得民眾的信賴；女兒林千文2014年在國北教大中校教官年退伍後，目前和先生洪瑞堅（結構技師）經營鼎申結構技師事務所，也算是回饋親恩。

林菊女士， 8歲就失去父親，從小和阿嬤一起清苦的生活，媽媽帶著三個姐姐離家，在這樣不完整家庭中，林女士並沒有怨言，反而更懂事的努力賺錢養阿嬤，她生了三個小孩又要幫忙負擔家計，時常醫院、工廠、家裡三邊來回跑。含辛茹苦地終於養大了三個孩子，退休後，本想留一些空間給自己學習一些新技能，好景不常，自己卻中風了，但現在仍然很平淡看待，只求安然度過餘生。

▲新北市樹林區公所模範母親林洪愛娥女士。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 新北市樹林區公所區長陳正奇逐戶專送到府贈賀禮表揚。

吳素貞女士，從小學賣麵包的小童工、到成衣工廠女工，邊工作、邊幫忙家務，仍不忘利用夜間求學，完成初中學業。未久因父親驟逝，繼而獨力承擔家中重擔，並照顧母親與弟妹。婚後為減輕母親生活負擔，將患有心臟疾病的小妹接至樹林家中照顧。

然而小妹仍不敵病魔離世，兩年後唯一弟弟又意外過世。而後其母因歷經喪夫喪子之痛，罹患思覺失調，素貞女士任勞任怨不離不棄照顧至今。素貞女士事母至孝，以身教重於言教，堪稱為子女做了最佳示範，教育子女重視家庭價值、培養子女敬重尊長友愛手足之健全人格、彰顯家庭溫暖與支持的力量。

當選今年樹林區模範母親的有王美玉、張陳玉鳳、劉林英妹、楊劉月、林菊、王團圓、黃王阿蘭、葉瓊枝、陳碧蓮、羅簡阿春、林秀鑾、楊鳳玉、陳月琴、沈陳滿足、高藍碧霞、吳素貞、李陳寶珠、羅林月娥、林洪愛娥、林素金、楊淑梅、葉淑雲、黃千芳、吳秀琴、黃美靜、陳月英、黃簡碧燕等27位，模範母親一一接受表揚，並與區長、里長等貴賓合影留念。

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▲ 新北樹林27位模範母親 區長陳正奇逐戶專送到府贈賀禮表揚。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 新北市樹林區模範母親吳素珍媽媽。

▲ 新北樹林27位模範母親 區長陳正奇逐戶專送到府贈賀禮表揚。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 新北市樹林區模範母親陳碧蓮媽媽。

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