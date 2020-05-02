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51連假民眾全家出遊　南警觀光景點、夜市拼防疫及交安

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▲51連假第2天，適逢周未，台南市警局各分局也不敢懈怠，紛紛動員警力與協勤民力，全力疏導管制交通，並隨時提醒民眾保持安全社交距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲51連假第2天，適逢周未，台南市警局各分局也不敢懈怠，紛紛動員警力與協勤民力，全力疏導管制交通，並隨時提醒民眾保持安全社交距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

51連假第2天，適逢周未，台南市部分景點及夜市逐漸出現人潮，台南市警局各分局也不敢懈怠，紛紛動員警力與協勤民力，全力疏導管制交通，並隨時提醒民眾保持安全社交距離。

▲51連假第2天，適逢周未，台南市警局各分局也不敢懈怠，紛紛動員警力與協勤民力，全力疏導管制交通，並隨時提醒民眾保持安全社交距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

全國知名花園夜市位於台南市北區，有著南部最大夜市之稱，曾被票選為最受歡迎的夜市，是台灣十大夜市之一，受歡的程度可想而知，5月2日至3日營業時間民眾利用51連假全家出遊，至夜市享用美食及感受熱鬧氛圍大量湧入，同時也帶來群聚感染之隱憂，恐形成防疫破口。

市警五分局為有效防制疫情，2日晚上6時再度提醒轄內花園夜市業者於夜市出入口處務必派員測量體溫、乾洗手、勸導民眾及攤商帶口罩，警方派員協助配合執行，另請業者於出入口處及明顯處張掛「社交距離注意事項」，衛生局提供宣導標語，由警察志工及巡守隊等民力手持，配合業者在夜市內外宣導民眾做好防疫措施。另第五分局為了讓到夜市的外籍人士能熟悉社交安全距離，特別派外事員警到場，並製作圖卡進行宣導。

▲51連假第2天，適逢周未，台南市警局各分局也不敢懈怠，紛紛動員警力與協勤民力，全力疏導管制交通，並隨時提醒民眾保持安全社交距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五分局長陳錦文表示，防疫為政府當前最重要工作，新型冠狀病毒可能藉由無症狀患者快速傳播，民眾到夜市人潮眾多地點應該確實保持安全距離，業者應確實做好量測體溫等措施，共同防堵疫情擴散。另北區好市多、小北觀光夜市、花園夜市營業時間可能湧入大批人潮，警五分局於週邊派員加強交通疏導並宣導交通安全防制措施。

▲51連假第2天，適逢周未，台南市警局各分局也不敢懈怠，紛紛動員警力與協勤民力，全力疏導管制交通，並隨時提醒民眾保持安全社交距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局志工黃林秋月女士當選佳里區2020年模範母親，2日上午在佳里分局六里活動中心接受慶祝表揚活動後，婉辭參加家族慶祝餐會，立馬加入分局宣導團行列，配合51連假氣氛及為達交安與防疫宣導效果，由副分局長李銘吉、交通組長曾靜欽、巡官李晟邦、林育石、佳里所長陳建宏暨民防、義警、巡守隊、警友及志工等五力，攜帶標語手舉牌，深入轄區蕭壠文化園區等觀光景點，以有獎徵答方式贈送防疫物資-口罩、乾洗手酒精、抗菌藥皂及火鶴花束等宣導品，祈祝交通、治安及疫情都「吼賀」(台語諧音，意即好的，沒問題)，受到遊客及市民熱情回應，紛紛豎起大拇指比讚。

▲51連假第2天，適逢周未，台南市警局各分局也不敢懈怠，紛紛動員警力與協勤民力，全力疏導管制交通，並隨時提醒民眾保持安全社交距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2日晚間，佳里分局宣導團赴安西夜市對各攤商及逛夜市民眾作交通安全及防疫宣導，並籲請商家室內桌距維持在1.5公尺以上，室外保持1公尺以上，社交安全距離，遊客勤洗手、無差別戴口罩，假期用餐心情輕鬆，防疫作為不放鬆。安西里長林國賓及文新里長任文才對於模範母親黃林秋月女士，配合政府政策，共同參與防疫宣導，維持你我健康，表示十二萬分敬佩。

▲51連假第2天，適逢周未，台南市警局各分局也不敢懈怠，紛紛動員警力與協勤民力，全力疏導管制交通，並隨時提醒民眾保持安全社交距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局長斯儀仙呼籲，51連假期間，民眾出遊時應遵守交通規則，該分局將加強示範道路交通大執法，因地制宜取締未戴安全帽及違停大執法等專案工作，並實施各項交通管制與疏導措施，以應對車流與人潮，除避免交通壅塞與事故外，並配合中央流行疫情指揮中心政策，即時監控並預警本轄安西夜市、蕭壠文化園區、六孔碼頭遊客中心、南灣碼頭及黑面琵鷺賞鳥亭等熱門景點，人潮過多時，採取車流管制，以避免群聚感染風險及疫情破口，才能快樂出門，平安健康回家。

▲51連假第2天，適逢周未，台南市警局各分局也不敢懈怠，紛紛動員警力與協勤民力，全力疏導管制交通，並隨時提醒民眾保持安全社交距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通警察大隊、玉井警分局為守護大台南市民朋友行車交通安全及宣導民眾於連假期間出遊時，於各類場所持續保持社交安全距離，避免造成防疫破口，於2日勞動節連假期間，於梅嶺風景區利用科技空拍機並結合民間五力實施交通安全暨防疫宣導。

▲51連假第2天，適逢周未，台南市警局各分局也不敢懈怠，紛紛動員警力與協勤民力，全力疏導管制交通，並隨時提醒民眾保持安全社交距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

玉井警分局長楊青垂表示，政府目前積極投入新冠肺炎疫情防制，而交安與防疫同等重要，且交通事故所衍生之社會成本更不亞於疫情，遂利用科技空拍機廣播宣導交通安全並結合民間「五力」（義警、民防、志工、義交及守望相助隊）於梅嶺風景區手持交安標語向廣大用路人面對面強化宣導；另黃偉哲市長上任後，除積極建構交通安全的環境，更呼籲多多宣導交通安全的觀念，以降低交通肇事率，讓外地朋友看見臺南市民正確的交通法治觀念及良好的駕駛習慣，使文化古都盛名更加名符其實。

▲51連假第2天，適逢周未，台南市警局各分局也不敢懈怠，紛紛動員警力與協勤民力，全力疏導管制交通，並隨時提醒民眾保持安全社交距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲51連假第2天，適逢周未，台南市警局各分局也不敢懈怠，紛紛動員警力與協勤民力，全力疏導管制交通，並隨時提醒民眾保持安全社交距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）
另酒後駕車及無照駕駛肇事經警察局交通警察大隊分析，是為嚴重傷亡交通事故案件之主因，玉井警分局長楊青垂再次呼籲廣大用路人，針對酒駕零容忍、無照駕駛勿上路，本分局除了嚴正執法之外，也持續藉由早安貼圖的概念，以淺顯文字凸顯各類惡性違規，藉以加強各層面加深對於道路交通安全，守護山區用路人行車安全。

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