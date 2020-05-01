陪分局走過施工黑暗期　南警勞動節慰問分局工友

▲51勞動節，台南市警六分局不少工友仍主動上班，六分局長陳建民特別慰問分局工友，感謝他們平日付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

51勞動節是勞工休假的大日子，台南市警六分局不少工友仍主動上班，整理環境，六分局長陳建民特別慰問分局工友，感謝他們平日付出。

六分局長陳建民說，尤其分局廳舍剛以原地辦公方式，歷經9個月耐震補強工程，環境工作格外繁重，9位工友兢兢業業，給同仁舒適的工作環境，而今年勞動節正值防疫期，擔任巡守隊的勞工朋友也犧牲假期，與他一同防疫宣導，他由衷表示感謝，並祝福全體勞工勞動節快樂。

台南市警友會南區辦事處主任楊福明，與不少警友伙伴都是公司行號的企業老闆，今日勞動節公司員工放假去了，他們卻立即想到分局裡還有9位辛苦的工友們，與陳分局長共同特別發起慰勞工友活動，感謝他們平日辛勤打拼。警六分局陳分局長強調：不少義交、義警、民防、志工、巡守隊等民力，都是推動台灣經濟發展的基層勞工，他們甚至犧牲假期，投身公益，像今日勞動節就有巡守隊員與陳分局長一同至重要交通崗疏導交通，並加強防疫宣導。

警六分局從去年7月15日至今年3月16日，歷經9個月耐震補強工程，分局同仁在原駐地辦公，「一邊施工，一邊辦公」方式讓工程中產生的灰塵、髒汙，加重環境整潔困難，這9位工友仍兢兢業業，堅守崗位，將環境整理乾淨，讓同仁上班時都有舒適整潔的辦公環境。

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