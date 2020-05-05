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肥貓全都露！立院修訂《證交法》公布上市櫃公司董監酬勞

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▲▼台股4/15延續前一日上漲格局，盤中上漲超過百點，盤面一片紅通通。（圖／記者湯興漢攝）

▲證交法三讀通過，企業編製年度財報須揭露公司薪資報酬政策、董事及監察人酬金等相關資訊。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

為促使公司訂定合理董事、監察人及員工薪資報酬，立法院會5日三讀通過《證券交易法》修正草案，明定企業編製年度財報時，必須揭露公司薪資報酬政策、董事及監察人酬金等相關資訊。

國民黨立委曾銘宗指出，2019年有超過1700家上市櫃公司發放股利，總額高達1.44兆元，創下歷史新高，其中26家公司派發股利超過百億元，上市櫃公司董監事薪酬也節節上升。然而，國內勞工低薪問題卻遲未解決，甚至有公司董事酬勞與員工均年薪差距高達200倍者，因此提出《證券交易法》修正草案。

曾銘宗表示，為強化薪酬資訊透明化，促使公司訂定合理之董事、監察人及經理人薪酬，並且保障員工勞動條件，本次修法藉由揭露管理階層個別酬金、全體員工酬勞帄均數和中位數，以及規範兩者薪酬差距應設有一定之倍數限制，使董事薪酬與員工薪資調整有所連動，並促使上市櫃公司員工薪資合理化 ，員工得以共享公司利潤成果。

▲▼立法院院會 三讀通過財團法人國際合作發展基金會等案 敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院副院長蔡其昌敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

現行《證券交易法》第14條條文規定，股票已在證券交易所上市或於證券櫃檯買賣中心上櫃買賣的公司，依規定編製年度財務報告時，須揭露「公司全體員工平均薪資及調整情形」等相關資訊。

立法院會5日三讀通過《證券交易法》修正草案，明定企業編製年度財報時也須揭露公司薪資報酬政策、董事及監察人之酬金等相關資訊。

此外，曾銘宗先前提案時主張，董事薪資與非主管職務之全時員工之薪資中位數之差距，應有一定倍數限制，違者主管機關得令公司負責人說明理由，但在委員會審查時決定不予採納，待各界形成共識再行通盤檢討。

對此，金管會主委顧立雄日前在財政委員會時解釋，各產業景氣循環不同、市場競爭強度也不同，難有客觀一致性的標準，不宜強制規定，且國際上也沒有相關規定，恐違背國際財務報告準則（IFRS）一致性，即便是美國陶德法案也只要求揭露，沒有倍數限制。

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