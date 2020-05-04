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中國在南海有防空識別區？　國防部打臉嚴德發：只有菲律賓設立

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▲▼嚴德發、溫玉霞。（圖／翻攝自立法院議事轉播系統）

▲溫玉霞質詢國防部長嚴德發。（圖／翻攝自立法院議事轉播系統）

記者楊庭蒝／綜合報導

國防部長嚴德發4日在立法院就「海軍敦睦艦隊染疫案相關回報系統之處置與紀錄，及感染源調查結果」專案報告，面對國民黨立委溫玉霞在質詢時明確指出，對於台灣來說，中共有2個防空識別區，「1個是東海，1個是南海」。對此國防部晚間澄清，南海部分目前僅菲律賓劃設ADIZ，中國雖有在南海設置ADIZ的說法，但尚未公布。

中國在2013年11月23日宣布在東海設立防空識別區，遭到美國、日本、韓國及菲律賓等國的反對，不予承認，除了擔心會影響當時東海的現狀外，也擔心中國在南海多地進行填海造陸的行動後，會進一步往設立防空識別區。

▲▼台灣附近的防空識別區。（圖／翻攝自亞洲海事透明倡議－AMIT）

▲台灣附近的防空識別區。（圖／翻攝自亞洲海事透明倡議－AMIT）

在4日的議程上，溫玉霞提問，我國周遭有幾個防空識別區？如果中共軍艦穿越宮古海峽，算不算侵犯我國、日本的防空識別區？如果我國飛到菲律賓的防空識別區內，算不算是侵犯的行為？

對此嚴德發回應，台灣的防空識別區在（北緯）21度至27度，在這之間我國空軍都會進行監控跟驅離，而周遭上有日本、下有菲律賓、左邊就是中國大陸（東海、南海）的防空識別區，如果要飛經與菲律賓衝重疊的航空識別區，只要事前經過溝通即可。

此外，溫玉霞也詢問，這次敦睦艦隊的遠航訓練，3艘軍艦有沒有穿越菲律賓的防空識別區，算不算對菲律賓的侵門踏戶。

對此海軍參謀長敖以智解釋，海軍不適用AIDZ的概念，而是使用領海與公海的概念，此次訓練通過的地點是公海，並沒有任何問題。

防空識別區這一個概念首先由美國提出，是一國基於空防需要，單方面所劃定的空域，以利軍方迅速定位管制，與飛航情報區並不一樣，所劃定的區域也不一定相同，是出自國家依自身安全需要劃分，沒有國際法效力，其範圍大於領空。

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