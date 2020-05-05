天氣轉熱！魚群也熱到缺氧　南投竹山下坪街尾仔溪魚屍多

▲▼南投竹山鎮下坪橋下方水域，出現魚群暴斃，鎮公所通知環保局採檢水體，研判是天氣突轉熱，水體深氧量不足造成。（圖／ 竹山鎮公所提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

天氣轉為炎熱，南投午後曾測得38.1度高溫，連溪流的魚群，也因天氣突轉熱、高溫，避魚灣水域水溫驟昇飆高、水中溶含氧氣量不足，導致棲息魚群突集體暴斃。

南投竹山鎮下坪里街仔尾溪下坪橋水域，大量魚群暴斃，經環保局採集水體初步檢驗，認為與水體缺氧有關。鎮公所已派員加強巡視，打撈死亡魚體，維護環境衛生及水質潔淨。

竹山鎮公所4日下午接獲里長余志嘉及鎮民代表張彩珠通報，下坪里下坪吊橋街仔尾溪邊，出現大量魚群死亡情況，鎮公所5日偕同南投縣環保局人員到場勘查，採取水樣進行檢測。

經初步檢測，街仔尾溪下坪橋水域，水溫為28度，ph值7呈中性，但水體含氧量4以下，初步排除魚群因毒物或重金屬汙染死亡。研判是天氣漸漸轉為炎熱，且多日沒下雨，致魚群棲息的水坑或水域水溫突升高，水體含氧量低，造成魚類氧氣不足大量死亡。

竹山鎮鎮長陳東睦表示，已協調請清潔隊，在附近水域加強巡視，打撈清理魚群屍體，避免造成環境衛生汙染及影響水質。天氣轉熱若有類似魚群不明原因暴斃情形，可通報鎮公所或環保局派員調查處置。

・大口徑、大容量

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