成為友善的通報人　南投草屯擴增49處店家投入社區防暴關懷站

▲南投縣草屯鎮49處店家，成立社區防暴關懷站，投入家暴、兒少保護通報關懷行列。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

為鼓勵更多店家投入參與「社區防暴關懷站」行列，南投縣府社會及勞動處到草屯鎮致贈感謝狀給參與的商家代表，感謝他們願意加入性別暴力的初級預防網絡中，成為友善路人，協助通報，讓防暴觀念更落實、更普及。

社會勞動處處長林志忠表示，家庭暴力防治法施行逾22年，據統計南投108年家庭暴力通報案件共計3153件，兒少保護案件1204件，皆高於往年，政府對於預防與減緩家庭暴力、兒少保護事件發生，真的是刻不容緩，也呼籲大家起來防暴。

衛福部自105年起推動「性別暴力社區初級預防推廣計畫」，縣府就輔導草屯御史社區，投入家庭暴力社區預防工作，4年來御史社區已將宣導種子撒向草屯、魚池、竹山、國姓等8個鄉鎮市，帶領全縣各社區共同響應反暴力。

107年起縣府與亞洲大學社工系師生合作，邀請到草屯美容美髮店與各式商家成立「社區防暴關懷站」，經由向店家說明家庭暴力預防相關知識，喚醒對反暴力議題的重視，平時可協助遭受家暴議題的被害人通報，鼓勵商家成為友善路人，已加入成立的商家共有49處。

防暴關懷站簡姓業者表示，先前身邊親朋好友遭遇過家暴傷害，所以對於這方面就會多加注意，而在加入這個社區防暴關懷網絡後，平時就會特別去注意客人的神色狀況，適時給予需要幫助的民眾多一份關懷和協助，集結社區店家大家的力量一起來推動，很有意義。

很多新加入的店家，一開始是受到亞洲大學師生們的遊說和熱情感召，接觸相關議題後就發現這其實是在做善事，是社會的一種正能量，可利用自己小小的力量去關心幫助別人。

御史社區從103年起，陸續推動家庭暴力的防治工作，從社區的各種計畫、活動先行試辦推廣，再透過社區的力量整合社區網絡資源，建立反家暴社區意識，邀請各界共同投入防暴優先區行列，也希望透過商家們的拋磚引玉行動，讓更多不同種類或不同地區的店家，也願意加入防暴的行列，共同喚醒大眾對杜絕暴力的認同，建立起完善的初

級預防安全網，讓大家都能安居。

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