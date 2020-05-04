減速慢行省荷包！台14甲清境路段限速30公里固定桿　再新增6處機動測速

▲▼南投台14甲線7.95K仁愛鄉清境路段，限速30公里固定式測速桿，去年取締破萬件。為提醒用路人減速慢行，警方公告沿線路段，再新增6處機動性雷射測速取締地點。（圖／南投縣警局提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣台14甲線7.95K處清境路段，有支號稱海拔「全台最高」固定式測速照相桿，因處下坡路段且限制時速為30公里，連騎腳踏車都會不小心超速，1年取締超速逾萬件，進帳千萬元引關注。

仁愛警分局上周再新公告，台14線及台14甲，仁愛通往清境、武嶺及合歡山路段，新增6處路段常設雷射測照設備，機動取締超速，其中台14甲新增的3處取締地點，也一樣是限時速30公里。

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仁愛警分局公告，台14甲線仁愛鄉清境、合歡山武嶺沿線，新增6處非固定式雷射測照設備常設置地點。台14線公路為68K、83.4K處，限速40公里；70.8K處限速50公里。

台14甲線3.4K、11.6K和17.9K處，限速均為30公里，行駛台14甲線除7.95K清境路段的固定測桿，限速30公里外，機動性雷射測照取締點，限制時數也是30公里。警方實施機動雷射測照取締超速時，也會在前方路口架設「照相取締」警告標示、標牌。

據南投縣108年交通事故統計分析，有20.3%交通事故肇因為「自撞」，原因無非為超速所致，因此「速度管理」為南投警察局重要策略，為了減少死亡車禍發生，遏止部分駕駛人僅於設置固定式測照設備路段減速後即超速行駛，仁愛警分局已規劃使用移動式測速照相設備，著重於台14線、台14甲線路段取締超速行駛，藉由機動靈活取締超速執法作為，促使駕駛人勿超速行駛，以維護行車安全。

警方表示，加強取締超速違規行為，是希望藉由執法手段來促使駕駛人勿超速，真正用意在於迫使駕駛人行經這些路段，能確實遵守速限規定等交通規則，而非以取締違規為唯一的目的，執法僅是治標作法，治本之道還是需要駕駛人都能遵守交通規則，快快樂樂的出門、平平安安的回家。

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