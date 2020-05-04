濁水溪上游海拔2千公尺處發現屍體　警「海陸空」計畫7天抬出

▲▼為順利完成南投卡社溪，無名屍案調查及遺體搬運艱鉅任務，南投警擬訂攜帶秘密武器「空拍機」的陸海空3棲計畫。（圖／張弘昌翻攝）

記者張弘昌／南投報導

南投縣濁水溪上游丹大山區，4日有山友通報卡社溪畔有具屍體，地點位處深山且山友是在對岸遠處查覺，警方會同攀登高手溯溪，地勢陡峭無法下切，抵達溪畔處接觸即折返。經空勤總隊直昇機空勘，警方已擬訂「陸海空3棲計畫」，5日出發預計花約1周時間，突破山高水深險峻地形環境，將遺體順利搬運下山，調查釐清死者身分及死因。

警方指出，山友通報無名男屍地點，位處濁水溪上游丹大山域的卡社溪畔，地點海拔約2000多公尺，這處山域對外原有的道路及孫海橋中斷，除旱季溪水稍退，要進入幾乎無路可走，有些山域需沿山徑自闢道路，或下切到溪谷溯溪前行。

上個月警方曾與搜救隊會勘，但行經山友目視發現地點山域，附近地勢相當陡峭且山谷溪流湍急，找不到適當可下切抵達溪畔的路徑，最後只能被迫折返。經向空勤總隊申請直昇機空勘初步定位後，警方擬訂陸路、溯溪水路及空拍機、直昇機協助的「陸海空3棲」計畫。

南投縣信義警分局訂5日清晨，從地利村青雲派出所出發，針對丹大山域無名男屍案，展開約1周左右的會勘及搬運遺體行動。為克服地形及水路障礙，警方也準備空拍機，展開更近距離的空勘接觸作業。若地面上人員，真的無法克服險峻山勢及湍急溪流，空拍機可偵測到更精準位置及周圍地形環境畫面，以利後續接觸抵達作業。

執行遺體搬運行動小組成員，包括警方、林務局、中華民國山難救助協會中區搜救委員會，以及5名協助揹糧食、攀登裝備的揹工，共計13人。成員預計花7天時間「跋山涉水」往返，也攜帶秘密武器「空拍機」，克服崇山峻嶺的視野阻礙，希望能順利找到合適的路徑抵達，完成艱鉅的任務，順利帶回位處深山的無名男屍。

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