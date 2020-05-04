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南投南豐國小新校舍　賽德克圖騰獲綠建築「園冶獎」

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▲▼南投縣南豐、愛蘭國小翻修校舍、新建活動中心，分獲獲「園冶獎」綠建築肯定。（圖／南投縣政提供，下同）

▲▼南投縣南豐、愛蘭國小翻修校舍、新建活動中心，分獲獲「園冶獎」綠建築肯定。（圖／南投縣政提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣仁愛鄉南豐國小新校舍，融合賽德克家屋、望樓、穀倉特色及傳統圖騰色彩，讓部落家長和孩子很自豪又感動，有種「文化回家」的親切感。通風、採光的綠建築設計與巧思，獲得「園冶獎」肯定。

採永續綠建築設計，嶄新打造更大空間的愛蘭國小學生活動中心，也獲2020年園冶獎。校長黃文生表示，原本期待愛蘭畢業盛典，能讓全校師生齊聚活動中心參加，沒想到卻傳新冠肺炎疫情，雖目前暫緩舉辦大型活動，但小朋友班級打球、練舞，就不怕雨吹雨打、大太陽日曬。

南豐國小新校舍大樓，白色基底校舍鑲嵌，賽德克披肩的紅、黑色系馬賽克磁磚，造型宛如是賽德克英雄矗立於前。校長陳麗惠校長表示，斥資4200多萬元，耗費1年半打造的新校舍，坐北朝南，面臨眉溪、背靠守城大山，設計引進時時吹拂的自然南風，夏天不開冷氣就很涼爽，是最節能減碳的巧思。

▲▼南投縣南豐、愛蘭國小翻修校舍、新建活動中心，分獲獲「園冶獎」綠建築肯定。（圖／南投縣政提供，下同）

陳麗惠說，南豐國小新校舍融入賽德克alang(部落)的建築精神，將半穴居家屋、守護部落望樓及高腳屋的穀倉結構，逐一在新校舍融合重現，外牆大量採用賽德克傳統圖騰，走廊也採用編織紋的鐵欄干，祖靈之眼的菱格窗。

綠建築新校舍特別重視通風及採光，讓校舍樓梯間、圖書館都能展現不同的光影變化，而望樓鐘塔頂部的造型窗櫺，則考量部落族人信仰，設計出形狀如教堂彩繪玻璃大窗，但採透明玻璃，借景戶外藍天綠林，映照形成渾然天成的彩繪玻璃，讓採光發揮到最佳效果。

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▲▼南投縣南豐、愛蘭國小翻修校舍、新建活動中心，分獲獲「園冶獎」綠建築肯定。（圖／南投縣政提供，下同）

此外，校舍大樓停車場和教室間，特別按照賽德克家屋設計了3階下潛式階梯，充分區分出內外，但仍以斜坡道維持無障礙空間功能。難怪很多南豐眉溪部落的居民越來越愛來學校，很多家長都說，想要瞭解認識賽德克部落建築文化圖騰，到南豐國小走一趟，隨便都能具象解說的一清二楚，新校舍也讓所有南豐師生感到很榮耀。

▲▼南投縣南豐、愛蘭國小翻修校舍、新建活動中心，分獲獲「園冶獎」綠建築肯定。（圖／南投縣政提供，下同）

百年老校埔里鎮愛蘭國小，舊活動中心狹窄，不敷500多名學生使用。校長黃文生指出，為讓師生擁有更大的室內活動集會場地，縣府籌資3600多萬元，新建樓地板417坪活動中心，並且利用剩餘空地闢設兼具滯洪功能的生態池，更重要的是保留原有大樹老樹，讓整座活動中心雖是嶄新建成，卻擁有最難的林蔭綠意。

愛蘭學生活動中心設計，特重通用化與友善環境，大屋頂順應兩側大樹既有樹冠，讓大樹擁有持續生長的空間，退縮但不影響功能的建築，讓林蔭得以灑落步道和牆面，並提供友善的無礙環境，連舞台側都規無礙坡道，廁所也是採光良好的無障礙空間。

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